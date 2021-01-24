【西甲】皇馬施丹確診無法領軍　夏薩特入波助攻大勝艾拉維斯

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-24 17:23

皇家馬德里西甲作客艾拉維斯，主師施丹確診新冠肺炎無法領軍，億元球星夏薩特上半場表現出色，入波之外更有美妙後腳助攻射手賓施馬，助球隊以4：1大勝對手。

皇馬近期表現一般，早前連續於西班牙超級盃不敵畢爾包，又在西班牙盃遭西乙B球隊艾高恩奴（Alcoyano）踢出局，盛傳施丹隨時烏紗不保。這名法國籍教頭日前因新冠肺炎檢測呈陽性反應，無法在對艾拉維斯一戰場邊督師。

施丹因日前確診新冠肺炎無法領軍，今戰由助手柏東尼（David Bettoni）督師。（Getty Images）

不過，皇馬眾將未有因為主帥不在而亂了陣腳，開波15分鐘已憑一次角球攻勢，由卡斯米路頭槌建功。賓施馬41分鐘多得夏薩特一腳美妙的後腳傳波，推入禁區起腳射成2：0。

今季受傷患困擾的夏薩特完半場前突破越位，接應卻奧斯長傳，左腳射破艾拉維斯大門，皇馬半場領先3：0。雖然艾拉維斯於60分鐘有祖斯盧辛馬田破蛋，但賓施馬10分鐘後再入一球，令艾拉維斯創會100周年的「大日子」，以大敗告終。

夏薩特半場表現出色。（Getty Images）

夏薩特後腳靚助攻逐格睇：

今仗大勝或多或少都助施丹保住帥位，另一焦點就是飽受批評的夏薩特。夏薩特2019年以1.15億歐元，由車路士轉投皇馬，但一直受傷患困擾，去季西甲只上陣16場，今季更傳出因身形走樣，遭會方勒令減肥，但腿傷使他一直做觀眾，開季至今在聯賽僅上陣7場。

艾拉維斯 對 皇家馬德里精華（夏薩特助攻於0：32開始）：點擊睇片

夏薩特完場前射入今季聯賽第2個入球。（美聯社）

夏薩特上半場表現出球會及球迷對他加盟時的期望，不時引球出擊製造機會，後腳助攻賓施馬，更可見他與法國射手已培養出默契。這名比利時國腳換邊後，因為體能仍未回復，未能繼續好表現，終於63分鐘被換出。

只要夏薩特能回復到比賽狀態，勢必成為皇馬挑戰現時「一哥」馬德里體育會的重要戰力。皇馬贏波後，暫時以40分排西甲第二，落後馬體會4分，但多打兩場。

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