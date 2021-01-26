【英足總盃】熱刺驚險挫韋甘比過關　尼當比利梅開二度奠勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-26 09:10

英格蘭足總盃第4圈最後一場賽事，摩連奴帶領的熱刺作客英冠包尾大幡的韋甘比，卻戰至末段才可奠定勝局，憑尼當比利最後6分鐘梅開二度，以4：1擊敗韋甘比，將與愛華頓爭奪8強席位。

籤運不俗的熱刺，繼第3圈迎戰第8級別的馬連後，今圈抽中英冠包尾的韋甘比，主帥摩連奴先收起哈利卡尼及孫興慜兩大前線主力，以加里夫巴利配合盧卡斯莫拉領銜，作客韋甘比卻未能輕鬆取勝。

兩軍相差一個級別，熱刺全場佔盡優勢，超過七成控球率及合共28次攻門，不過熱刺卻是先落後的一隊。今仗與艾達韋列特扼守中路的達雲臣山齊士，上半場中段在自己禁區解圍變助攻，後傳予韋甘比的奧耶列馬（Fred Onyedinma）撞射入網，熱刺25分鐘意外地落後一球。

主場出擊的韋甘比迎戰熱刺處於下風，卻在今仗意外地先取得領先。（路透社）

熱刺隨即積極反撲，坦根加臨完上半場前一記頭槌中楣，距離追和不遠矣。「大師兄」加里夫巴利接應莫拉傳中，快對方門將一步近射破網，上半場補時兩分鐘終追成平手。

加里夫巴利完上半場前為熱刺射入追平一球。（路透社）

摩連奴下半場中段換入哈利卡尼及孫興慜，攻勢增加不少惟未能將皮球送入網內，連番攻門亦無功而還。熱刺繼續強攻，末段在禁區內一次混戰，韋甘比球員解圍不遠，哈利雲克斯見龍門稍為失位，隨即起腳施射並穿過人堆入網，86分鐘終於取得領先。

雲克斯（右）遠射得手，熱刺在末段終於取得領先。（路透社）

熱刺僅1分鐘後拉開比分，孫興慜橫傳助攻同樣後備入替的尼當比利撞射建功，及後該名法國中場補時階段個人表演，以一敵二，一扣一射破網，93分鐘攻入個人今仗第2球，並協助熱刺有驚無險以4：1擊敗韋甘比，下圈將與愛華頓交手爭取晉級。

熱刺有驚無險以4：1反勝韋甘比。（路透社）

熱刺贏得險，摩連奴卻沒有批評，只有欣賞，盛讚全隊正選及後備的態度正面，並點名讚賞梅開二度的尼當比利，「他（尼當比利）是個具有創造力的球員，他上場可對對手的防線帶來衝擊，對手需要嚴防他，同時他也有撕破對手防線的能力。」

摩連奴果斷「撳掣」，原因很簡單，四隻字：「速戰速決」，「今仗若踢到加時的話，對兩隊也並非好事，所以我隨即換入卡尼及孫興慜等球員，增加對方的壓力。」

摩連奴賽後盛讚球隊表現積極，不論正選或後備同樣努力。（路透社）

【足總盃第4圈主要戰果】（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：