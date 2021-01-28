【英超】前列齊失分　曼聯爆冷不敵錫菲聯　李城逼和愛華頓

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-28 07:57

曼城早前大炒西布朗5球，今季初嘗榜首味道，壓力落在同市宿敵曼聯上，結果紅魔鬼今仗爆冷1：2不敵錫菲聯，聯賽「一哥」位置不保。 前列球隊之一的李斯特城，憑泰利文斯的入球逼和愛華頓，與曼聯齊齊失分。

曼城周二深夜大勝西布朗後，曼聯若要保住榜首位置，今仗主場對錫菲聯不容有失。奧脫福出擊的紅魔鬼並非半力出戰，中場重心般奴費南迪斯及普巴依舊正選披甲。

面對榜末的錫菲聯，曼聯上循環幾經辛苦反勝3：2，紅魔鬼今仗踢得同樣吃力，更被對手先開紀錄。錫菲聯一次角球攻勢，白賴仁頭槌攻門，迪基亞手槌「打空氣」，23分鐘先拔頭籌。曼聯及後時間馬迪爾「食詐糊」，馬古尼衝撞門將犯規在先，錫菲聯帶一球領先返回更衣室。

曼聯今仗在數據上大勝，全場超過75%的控球率及16次埋門，戰至下半場終於扳回一城。迪尼斯左路開出角球，馬古尼頭槌建功，以其人之道還治其人之身，曼聯64分鐘追成平手。

主帥蘇斯克查再換入卡雲尼，增強攻力，當然是以3分為目標，可惜防線再度失守，錫菲聯的布基禁區內勁射，卻省中今仗擔正的中堅杜安薛比改變方向破網迪基亞欲救無從，紅魔鬼74分鐘再一次落後。

曼聯末段強攻未有收穫，最終爆冷以1：2不敵包尾大幡的錫菲聯，痛失3分，在曼城出戰補賽前已將聯賽「一哥」位置拱手相讓，並終結聯賽12場不敗的走勢，以40分排聯賽第2位。

英超第20輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

同時上演的另一場賽事，有望向曼城施壓的李斯特城，今仗作客挑戰愛華頓，「拖肥糖」的中場大腦哈美斯洛迪古斯，上半場出動「私家右腳」熨射中柱入網，自10月初後再取得聯賽入球。

李斯特城尖刀華迪受傷缺陣，對球隊攻力當然有影響，幸好有占士麥迪臣及哈維班尼斯分擔得分的重任。戰至下半場中段，泰利文斯禁區頂接應班尼斯回傳，在愛華頓球員殺到前起腳，比克福特撲到皮球依然入網，67分鐘追成1：1平手。「拖肥糖」末段有不少機會，可惜同樣無功而還，結果兩軍握手言和，李斯特城錯過超前曼聯的機會，以39分暫列第3位。