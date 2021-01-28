【英超】杜慈車路士地標戰收起林柏特「契仔」　藍軍賽和狼隊失分

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-28 10:39

車路士領隊林柏特黯然下台，杜慈走馬上任，周三（27日）深夜隨即領軍主場出戰鬥狼隊，杜慈地標戰的正選陣容令人期待。 結果他重用佐真奴及基奧特，排陣上與林柏特大相逕庭，不過全場未能攻破狼隊大門，互交白卷之下杜慈首戰未能全取3分。

車路士在周末的足總盃晉級後，迎來一場「大地震」，林柏特被解僱，成為今季英超第2名被炒的領隊。前巴黎聖日耳門領隊杜慈大熱接過車路士的帥位，並立即領軍鬥狼隊。

簽約到領軍僅得24小時，杜慈隨即領軍在史丹福橋鬥狼隊。（路透社）

林柏特愛將貶後備

一朝天子一朝臣，杜慈首戰的陣容當然是眾人焦點，多名不受林柏特重用的球員走出「雪櫃」，杜慈的德國同鄉魯迪格「有運行」正選披甲，與堤亞高施華扼守中路，佐真奴與高華錫合組中場線，前線改由基奧特掛帥。至於林柏特愛將美臣蒙特，則與德國鋒將迪姆華拿同樣被貶後備。

值得一提的是，季初與西布朗賽和3：3一仗被半場換出的馬高斯阿朗素，不少網民笑言他被「林伯」鎖在隊巴上，杜慈上任後同樣「釋放」該名左閘，再度出現在大軍名單中。

杜慈同鄉魯迪格有運行，今仗與堤亞高施華扼守中路。（Getty Images）

狼隊的近況同樣不濟，聯賽6場不勝，上場勝仗正是擊敗車路士，魯賓尼維斯罰球高出，魯迪格頭槌被狼隊門將柏迪斯奧沒收，兩軍上半場打成0：0。

全場最具威脅的鏡頭出現在下半場中段，傷癒復出的普丹斯與柏度尼圖一次配合，尼圖受壓下面對出迎的艾度亞文迪，左腳笠射攻門，文迪已投降但中楣彈出，車路士大難不死。杜慈末段「撳掣」，分別換入普列錫﹑美臣蒙特及譚美阿巴謙，連番攻門亦未能攻破狼隊的大門，結果兩軍全場互無紀錄，各得1分。

今仗擔正掛帥的基奧特，可惜未有進賬。（路透社）

杜慈上任即領軍出戰，場邊的他十分肉緊，可惜未能旗開得勝。簽約與領軍只相差24小時，杜慈賽後直言依然未能消化這一切，「這兩﹑三天內發生的事太過瘋狂，如今我已帶領車路士出戰，感覺仍然有點不現實。」

杜慈在場邊非常肉緊。（路透社）

+ 6 + 6 + 6

車路士今仗佔盡優勢，全場接近79%控球率，完全主導戰局，根據英超官方網站數據，「車仔」今仗錄得898次傳送，比起上輪不敵李斯特城一仗多出262次。

杜慈希望麾下齊上齊落，並以進攻為主，稱隊中不少高質素的球員，絕對有能力做到他的要求，「我希望球隊進攻時不斷創造機會，防守時同樣全力回防，隊中大量出色的球員，齊集具天份及經驗的球員，我們將鼓勵隊員們多參與進攻。」

英超第20輪戰果（按圖放大）：