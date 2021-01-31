【英超】加比爾捷西斯破入球荒奠勝　曼城小勝錫菲聯續居榜首

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-31 00:52

重登英超「一哥」位置的曼城，今仗主場鬥包尾大幡的錫菲聯，全場控制大局，高達7成的控球率，當「藍月亮」早段靠加比爾捷西斯開紀錄後，節奏未有刻意加快，結果一球小勝錫菲聯，全取3分。

英超「Big 6」之中，曼城今季面對中下游球隊戰績最有保證，近期先後大破水晶宮及西布朗，加上4場不失球，強勢寫下7連勝，即使踢少一場亦已經登上榜首，今季首嘗「一哥」滋味。

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提早登榜首，同樣要感激今仗對手錫菲聯。事關在聯賽包底的錫菲聯，上仗爆冷擊敗曼聯，讓「藍月亮」可以升上首位。錫菲聯領隊韋達賽前被問到能否連環殺敗「曼市雙雄」，韋達坦言作客曼城，爆冷有點「難搞」。

曼城主帥哥迪奧拿今仗收起史達寧及馬列斯等主力，前場改由加比爾捷西斯配合菲爾科頓及費蘭托利斯攻堅，隊長臂章由老大哥費蘭甸奴戴上。

曾患新冠肺炎的基爾獲加今仗復任正選。（路透社）

曼城開賽早段率先打開紀錄，費蘭托利斯居功至偉，該名西班牙翼鋒在底線被對手緊纏，一度倒地，他沒有浪費時間隨即站起來，轉身再擺脫兩名守衛，傳給門前的加比爾捷西斯第二時間起腳破網，「藍月亮」9分鐘領先1：0。

領先一球，不慌不忙，曼城保持控球權，未有特別施壓，上半場已錄得近74%的控球率，反觀錫菲聯多次希望組織攻勢，「心有餘而力不足」，無法打穿曼城的防線，曼城帶一球領先的優勢返回更衣室。

加比爾捷西斯近門起腳建功，為曼城開賽早段打破缺口。（路透社）

曼城換邊後依然控制大局，菲爾科頓及隆特史譚爭持時頭部相撞。自狼隊前鋒魯爾占美尼斯受傷後，所有有關頭部受傷個案，處理十分小心，軍醫為兩人治療傷勢數分鐘後，無礙繼續作賽。

錫菲聯完場前有一次全場最像樣的攻勢，隊長費歷克禁區外抽射僅僅柱邊出界，未能扳成平手，曼城最終保住勝果，小勝錫菲聯1：0，以44分繼續高踞榜首。

軍醫小心翼翼處理科頓的受傷。（路透社）

另一場同時上演的「護級大戰」，由西布朗主場鬥富咸，客軍的富咸由卜比列特先開紀錄，主隊由巴特利及佩雷拉各建一功反超前，富咸前鋒卡華利路下半場中後段建功，最終「下游大戰」以2：2握手言和。

西布朗主場對富咸的「護級大戰」爭持十分激烈。（路透社）

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