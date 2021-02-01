行山｜江美儀等到好天氣上自殺崖　積極練跑去年底完成虛擬馬拉松

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-01 18:18

藝人江美儀昨日去行飛鵝山自殺崖，她表示上自殺崖的路崎嶇難行，雖然路程不長，又全是沙石路上斜，她要手、腳、腦並用才上到去。她表示自殺崖的風景非常漂亮，不枉她行得那麼辛苦上去。江美儀近期積極練跑，去年底跟教練蘇凱男學跑步，並完成了富士山馬拉松虛擬跑。

49歲的藝人江美儀昨日在Instagram上表示，等了兩個星期，昨日終於是好天氣，去了行飛鵝山的自殺崖。經自殺崖上603米高的飛鵝山，這條行山路線絕不簡單，就連習慣行山跑步的江美儀都表示是爬上去的。她在網上寫：「唔係講笑，雖然路程2K（2公里）幾但全沙石路又斜，真係要手腳腦並用先搞得掂！」

【江美儀行飛鵝山自殺崖】

不過，江美儀十分滿意上到山後的風景，她大膽地行到崖邊拍照。她留言：「上到去影到呢啲相，係值得嘅！香港真係好靚！」江美儀還補充，路程崎嶇難行，新手請注意。自殺崖屬於郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點，漁護署不建議遠足人士前往這些地方。

【飛鵝山自殺崖行山】體能技術缺一不可 用足五年準備

江美儀不時在網上分享她行山跑步的照片，她去年底跟跑步教練蘇凱男練跑，還參加了富士山馬拉松虛擬跑。去年11月，她在萬宜水庫跑了人生第一個半馬，之後再密密跑步，一星期累積跑了44.4公里，完成了富士山馬拉松虛擬跑。

【江美儀向來有跑步行山習慣】

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