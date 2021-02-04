【英超】利物浦晏菲路再失威　前線腳頭無靈　吞今年聯賽第3敗

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-04 08:02

利物浦在英超反底兩連勝，以為低潮就此過去，今仗主場面對下游分子白禮頓，全場僅得1次中目標射門下，爆冷一球不敵白禮頓，連續4場聯賽無法在晏菲路報捷。

利物浦在轉會窗截數日連簽兩名中堅，經歷一段忙碌的最後衝刺後，紅軍周三（3日）深夜主場出擊鬥白禮頓。

紅軍正選門將艾利臣因身體不適未能披甲，今仗改由基利靴把關，一對中路守將繼續是拿達利菲臘斯及隊長佐敦軒達臣，新加盟的賓戴維斯則先列後備。

新加盟利物浦的中堅賓戴維斯，今仗先列後備。（路透社）

上仗梅開二度的沙拿，開賽早段有黃金機會，接應佐敦軒達臣獨到的長傳，右路切入大位乖巧地控球，唯獨是欠最後一腳，沙拿一控欲笠過對手門將，惜一射高出。

沙拿早段的射門，已經算是紅軍全場最具威脅的攻勢，利物浦今仗雖然主導戰局，控球率佔優，全場亦有11次攻門，可惜中目標的埋門只得1次，沙拿及法明奴連番施射同樣被白禮頓守衛及時封阻。

利物浦前線腳頭無靈，全場僅得1次中目標射門。（路透社）

久攻不下，白禮頓一次致命攻勢已足夠，馬治右路傳中，上前助攻的般恩遠柱頭槌二傳，阿爾薩特（Steven Alzate）門前撞射建功，56分鐘打破僵局。

利物浦隨後積極反撲，力爭盡早收復失地，沙拿希望再度拯救球隊，惜該名埃及球星的撞射斜出，及後禁區內起腳疑似省中白禮頓中場比蘇馬的手部，球證同樣沒有示意，最終利物浦一球飲恨爆冷不敵白禮頓，今季兩循環聯賽亦未能擊敗「海鷗」。

白禮頓憑阿爾薩特的下半場入球，一箭定江山。（路透社）

利物浦聯賽大勝水晶宮7球後，陷入一段小低潮，曾經5場不勝，早前反彈先後擊敗熱刺及韋斯咸，以為低潮已過，如今卻吞下2021年聯賽第3場敗仗，暫時以40分跌落第4位。

早前被般尼打破3年多的主場金身後，利物浦在晏菲路似乎失去了的氣勢，主場連續4場聯賽不勝。

回看利物浦近8場聯賽，紅軍錄得2勝3和3負，其中般尼﹑西布朗﹑紐卡素及白禮頓等下游球隊亦能取分而回，反而面對韋斯咸及熱刺等前列球隊就沒有手軟，這個走勢不禁令人想起「劫富濟貧」的利物浦。