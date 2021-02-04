【英超】當現任遇上前度　摩連奴一句寸爆　新車長杜慈防反回應

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-04 13:17

當現任遇上聲大夾惡的前度，有時都幾麻煩。 摩連奴（Jose Mourinho）即將帶領熱刺迎戰舊東家車路士，這位領隊界KOL賽前又出口術，向新「車長」杜慈（Thomas Tuchel）抽水，後者初來報到，只能乖乖接招。

熱刺今晚凌晨主場鬥車路士，摩連奴在賽前記招把握機會向對手施壓，目標卻是新上任的主帥杜慈。

摩連奴繼續發揮寸王本色，一句「其實唔難」向杜慈施壓。（Getty Images）

英超 熱刺 對 車路士 今晚深夜4時正 Now 621台直播

曾三度帶領車路士高舉英超冠軍的摩連奴擺出一副高姿態，明顯要給對方下馬威，他表示要執教這支倫敦球會「其實唔難」。

「安察洛堤、干地跟我都在那裏贏過英超，加上有好球員、好教練、好同事，捧盃的難度不會高。」摩連奴還特別「溫提」，自己在兩段不同時間帶隊都贏得冠軍，貫徹其「寸嘴」性格。

同場加映：摩連奴的爆笑IG Post：

+ 5 + 5 + 5

雖然杜慈執教過多蒙特跟巴黎聖日耳門兩支歐洲勁旅，但摩連奴似乎有意留難這位德籍教頭，暗示只有在英超取得成功，才能稱得上是「好教練」。

他回答記者時強調自己並非在談論杜慈，但「摩連奴之心路人皆見」，「法甲很有競爭性……不計聖日耳門的話。但英超又是另一個世界，在這個世上最強聯賽工作，才算是挑戰。」

英超第22輪戰果（按圖放大）：

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杜慈初來報到即遇上摩連奴，只能乖乖接招。（Getty Images）

面對「前度」摩連奴「挑機」，杜慈選擇乖乖就範……就錯了。「荷西（摩連奴的名字）說得對。對我來說，英超比起其他聯賽沒有更好或更差，但就是有不一樣的文化、態度及踢法。」他隨即向摩連奴狂笠高帽，形容對方是「贏家」，「我十分尊重摩連奴，因為他利用穆沙施素高及賀積查治等防守積極的球員，建立了一支很強的球隊。」

不過最後一句，似乎別有用意。他這樣說：「我同樣希望在車路士建立一支強隊，但會以自己的方式及信念去做，因為總是有很多種方法達至成功。」似乎在暗指摩連奴「泊大巴、打防反」的戰術，相信這兩位新舊「車長」的口水戰陸續有來。

熱刺12月至今的聯賽排名走勢：

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2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：