【足球熱話】阿積士驚天大烏龍　荷甲史上最貴收購歐霸竟無註冊

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-04 20:45

2020/21冬季轉會窗「榜眼」賀拿（Sébastien Haller）由韋斯咸轉投阿積士，目標是要一嚐歐洲賽滋味。可是這個創下球會和荷甲轉會紀錄費的男人，名字竟然不在歐霸大軍名單之上。 到底發生了什麼事？

現年26歲的賀拿，2015年由法乙歐塞爾轉投烏德勒支，在荷甲打出名堂。2017年轉戰德甲法蘭克福表現依然亮眼，備受各大豪門視目。2019年以刷新韋斯咸轉會費紀錄的4500萬英鎊，加盟這支倫敦英超球會，簽下一紙5年長約，足見備受期待。

可惜他的發展不似預期，間中確有令人讚嘆不己的靈光一閃，惟整體表現不夠穩定，今年1月以低於半價的2250萬歐元（約2000萬英鎊）轉投阿積士。對韋斯咸而言，這個價錢已蝕到入肉，卻已打破阿積士以至整個荷甲的轉會費紀錄，成為第一個以過2000萬歐元來投的球員，也是今個冬季轉會窗之中身價第二最高的。

賀拿以刷新荷甲轉會費的身價加盟阿積士。（Getty Images）

2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：

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如此高身價加盟球隊，阿積士當然十分看重賀拿。他加盟後亦十分爭氣，6場荷甲已攻入2球並交出4次助攻，領軍在荷甲榜首跟次席的PSV燕豪芬拉開至7分距離。可是，一個如此重要的球員，卻被發現不在球隊的歐霸大軍名單之中。

這個不幸的消息，已獲阿積士證實，「賀拿不在歐霸球員名單的消息是真的。」至於原因方面，阿積士發言人說，「我們正跟荷蘭足總和歐洲足協研究，嘗試找出哪裏出錯。」

賀拿領軍的阿積士在荷甲領先對手7分。（Twitter）

賀拿早在1月8日已成式加盟阿積士，冬季轉會窗日前關閉後，歐霸重新提交的球員名單限期在2月3日終結。暫時未知賀拿在名單中消失，是因為歐洲足協、荷蘭足總或是阿積士本身犯錯，假如證實是這支荷甲班霸自己「擺烏龍」的話，賀拿今季便不能在餘下賽事為阿積士上陣。

有趣的是，阿積士歐霸大軍名單上沒有賀拿，閂窗當日壓哨加盟的西維爾借將奧沙馬艾迪里斯（Oussama IDRISSI）卻有份，證明阿積士職員「有交表」，更令賀拿名字從名單上失蹤一事，令人百思不得其解。