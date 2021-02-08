【英超】利物浦門將兩度送禮1：4不敵曼城　高普：主要目標爭前四

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-08 08:32

近況不佳的英超上屆冠軍利物浦主場迎戰曼城，期望借晏菲路的威力提升士氣。雙方在上半場果然未分高下，不料下半場卻出現意料不及的改變。 當兩軍踢成1：1的時候，向來相當穩健的紅軍門將艾利臣3分鐘內連續犯錯，藍月亮成功把握機會一舉拉開至3：1，最後由新星科頓攻入一記漂亮入球埋齋。

艾利臣上仗因病缺陣，主場對白禮頓一仗改由後備門將基利靴把關，結果利物浦意外以0：1敗陣。今場面對狀態大勇的曼城，領隊高普不敢怠慢，由這個巴西首席門將復出把關。中堅組合則續由隊長佐敦軒達臣串演，夥拍傷癒復出的法賓奴。

三人中場由堤亞高艾簡達拿與韋拿杜姆和小將居迪斯鍾斯組成，支援由沙拿、文尼和法明奴三叉戟攻堅。甫開賽2分鐘堤亞高已因一次魯莽攔截領黃，上半場段雙方以試探性質為主，至24分鐘阿歷山大阿諾特使出招牌傳中球，無人看管的文尼竟然頭槌頂高，浪費僅有的黃金入球機會。

曼城站穩陣腳後攻勢逐漸加強，翼鋒史達寧多次在左路邊線發難，36分鐘他殺入禁區博得十二碼，劊子手根度簡主射卻越門而過，半場0：0互無紀錄返入更衣室。

根度簡上半場射失十二碼，半場踢成0：0。（Getty Images）

艾利臣罕有3分鐘內連環犯錯

曼城一樣排出433陣式，不過主帥哥迪奧拿收起箭頭加比爾捷西斯，改由科頓踢「假9」，支援史達寧和馬列斯兩翼。上半場未見效果，經哥帥半場提點，下半場4分鐘即見奇效——科頓在紅軍禁區頂截得來球後傳予史達寧，後者帶入禁區再橫傳給科頓施射，艾利臣撲出後，十二碼「宴客」的根度簡成功衝前補中，客軍曼城先開紀錄。

62分鐘沙拿單騎殺入禁區成功博得魯賓戴亞斯犯規，埃及射手親自操刀為紅軍扳平1：1。正當以為比賽再次進入膠着狀態，72分鐘加比爾捷西斯入替馬列斯，成為轉捩點。這個巴西鋒將眼見控球在腳的國家隊隊友艾利臣舉棋不定，於是立即衝前施壓，果然令他橫傳予法賓奴時力度不足，後者大腳解圍即被曼城球員截到，皮球此時並未帶來威脅，輾轉又落入艾利臣腳下，不知他是否心神未定，大腳一踢被科頓截到，此子闖入禁區近門橫傳予根度簡輕鬆撞入，曼城2：1再次領前。

僅3分鐘後，艾利臣竟重複犯下同一失誤，接應隊友回傳後，輕率一踢皮球即被貝拿度施華截到，這名葡萄牙中場同樣落底後看準機會，一記過頭波越過艾利臣，讓伏兵門前的史達寧頂入成3：1。

根度簡下半場梅開二度，是曼城的贏波功臣之一。（Getty Images）

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+ 17 + 17 + 17

哥帥首度揚威晏菲路

此時利物浦已大勢已去，83分鐘捷西斯放一起高波向右路，科頓再次殺入禁區並起腳勁射，即使角度頗窄但勝在力度十足，艾利臣在近柱再度失守，紅軍1：4大敗收場。

今仗不止是哥迪奧拿首次以主帥身份領軍在晏菲路贏波，亦是曼城自2003年以來，首度在此地勝出。曼城贏波後，以22戰50分續領群雄，與次席的曼聯拉開5分差距兼少踢一場，利物浦仍排第四，卻已落後曼城10分之多。賽後利物浦領隊高普再次承認，球隊已不在爭標行列，更宣稱：「今季我們的主要目標是爭入前四名」。

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賽後高普安慰失落的艾利臣。（Getty Images）

高普：今天艾利臣犯錯了

高普指出門將艾利臣兩次嚴重失誤改變今仗戰局，惟他不願怪責對方，並指出，「過往艾利臣曾經多次拯救我們」，「我剛剛跟他交談過，他顯然十分失望，他說：『不能是今天，不能是今天（not today, not today）』，我告訴他，『失誤最麻煩的地方是，你不能決定何時犯錯，我們只能從中學習』。」

高普稱，幾可肯定艾利臣不會重複犯下今次失誤，「不過今天的錯誤相當致命……那是OK的，他已多次拯救我們性命，絕對是世界級門將，今晚只是有些事情出錯，我們會吸取教訓。」

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