金錢足球︱曼市雙雄+巴塞高踞轉會水魚榜三甲　精明眼英超隊無份

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-09 17:05

有錢，就是任性！曼城、曼聯兩大英超富豪球隊持續在轉會市場「高買低賣」，有數得計，近5季轉會淨開支冠絕歐洲5大聯賽，成為足球界「大嘥鬼」。 陷入嚴重的財困西甲班霸巴塞隆拿齋計開支用得最多錢，不過他們收入也不少，排第三位，同樣財大氣粗的巴黎聖日耳門和國際米蘭分列第四、五位。 到底哪支球隊是賺過盤滿砵滿的轉會精明眼？貼士：不是李斯特城。

國際體育研究中心（CIES）統計歐洲5大聯賽近10個轉會窗數據，檢視各隊轉會開支與收入，結果曼城以負6.31億歐元力壓負5.86億歐元的曼聯榮登最大淨開支之王。

英超榜首球隊曼城在過去10個轉會窗淨開支冠絕歐洲5大聯賽。（Getty Images）

如果只計轉會開支，近期陷入破產邊緣的巴塞隆拿高達11.71億歐元，實在相當驚人，只因他們亦有7億歐元轉會收入，才在排行榜列第三位。有趣的是，巴塞兩大勁敵皇家馬德里和馬德里體育會排名相當後，明顯在轉會市場操作遠較巴塞精明。（詳見下列組圖）

【歐洲5大聯賽轉會「大嘥鬼」】（按圖放大）

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沒有一支英超球隊期內轉會淨開支成正數，支出方面車路士較曼聯更多，他們收入遠勝紅魔所以只排英超第五。第三位爆出冷門，是利物浦市另一球隊愛華頓。阿士東維拉2019/20重返英超時大肆擴軍，高佔第四位。上屆冠軍利物浦管理層擅玩Money Ball，開支超過6億歐元的同時，轉會收入亦接近5億，在20隊之中排第14位，較轉會市場獨具慧眼的李斯特城財技更加出神入化。

不過說到要在轉會市場有錢賺，英超球隊完全不及其餘4大聯賽球隊。法甲20支球隊之中，竟多達16隊轉會淨開支為正數，目前聯賽榜首的里爾期內大賺近2億歐元，次席的里昂也有逾1.5億歐元進帳，榮登5大聯賽「轉會精明眼」頭兩位，證明成績不一定要靠花大錢得來。西甲和意甲也分別有9隊和8隊轉會收入高於開支，德甲亦有6隊之多。（詳見下列組圖）

【歐洲5大聯賽轉會精明眼】（按圖放大）

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長年雄霸當地聯賽的祖雲達斯和拜仁慕尼黑，以至西甲馬德里兩大豪門皇家馬德里及馬體會常予人「轉會大豪客」的印象，然而他們在轉會市場同時有可觀收益，在轉會淨開支方面未如想像中高。

與拜仁長年對抗的多蒙特，甚至有錢落袋，蜜蜂兵團陣中年輕球星者眾，查頓辛祖和夏蘭特更是各大強隊收購目標，未來數年可以坐定粒六慢慢數銀紙。

同場加映：【2020福布斯球員富豪榜】（按圖進入）

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得閒重溫：五大聯賽球會收入排行榜（2018/19球季）

參考一下：英超球隊收入與人工排行榜（2018/19球季）