【英超】阿列沙巴拿加突任正選兼保不失　車路士挫紐卡素重回前四

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-16 09:13

「Kepa好與壞，在乎溝通與關懷」，車路士前任領隊林柏特對阿列沙巴拿加不夠愛，最終埋下被炒的伏線。 前車可鑑，「新車長」杜慈不再重蹈「前度」的覆轍，今輪英超派出阿列沙巴拿加把守最後一關，最終Kepa力保清白之身，杜慈倍感安慰。

阿列沙巴拿加以破門將世界紀錄的7160萬英鎊加盟車路士，惟及後犯錯接二連三，愈踢愈沉，在林柏特麾下被投閒置散。被棄用，不要緊，根據英國傳媒報道指車路士的行政總裁格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）不滿意林柏特對Kepa的處理手法，成為被解僱的原因之一，「Kepa尾後針」，林柏特「食到應一應」。

林柏特在任內收購艾度亞文迪，阿列沙巴拿加的正選位置不保，加上令該名天價門將失去信心，成為林柏特死因之一。前車可鑑，新上任的杜慈同時化身「社工」，以愛與關懷釋放阿列沙巴拿加，只要Kepa能夠重拾信心，他的帥位又穩一點。

阿列沙巴拿加自上年10月後，相隔多月再度在英超正選登場。（路透社）

車路士今仗主場對「頹爆」的紐卡素，「喜鵲」的箭頭哥林威爾遜「長唞」，前線火力大大減弱。杜慈今仗更收起無傷無病的艾度亞文迪，改由阿列沙巴拿加把關，是Kepa自第5輪聯賽以來，首度在英超正選披甲，繼上周中的足總盃後再一次把關。

車路士主場出擊，想不到上半場先收壞消息，譚美阿巴謙被對手攔截時受傷，基奧特隨即入替。「銀河唯一」登場10分鐘左右，立即為車路士打開紀錄，來自迪姆華拿左路一次突破落底傳中，紐卡素門將達路撲出不遠，基奧特12碼附近撞射破網，31分鐘先拔頭籌。

譚美阿巴謙上半場被踢跌後受傷，及後由基奧特入替。（路透社）

後備入替的基奧特隨即建功，為車路士先開紀錄。（路透社）

當杜慈上任後，即使同鄉華拿未能打破聯賽入球荒，他卻一直交出助攻，對車路士的進攻甚有貢獻，華拿今仗終於再嘗英超的入球滋味，「車仔」的角球攻勢，兩軍球員未能頂中皮球，卻落在伏兵遠柱的華拿腳下，有點狼狽地將皮球送入網，打破14場的入球荒。車路士39分鐘領先至2：0，同時憑這上半場8分鐘攻入兩球奠定勝局，全取3分，並以42分再度躋身前四；紐卡素則以25分排17位。

迪姆華拿終破聯賽入球荒，隊友們亦替他十分高興。（路透社）

說回阿列沙巴拿加，今仗其實不乏表演的機會，紐卡素全場4次中目標攻門，當中包括舒維爾的罰球及韋洛克的彈地頭槌，甚具威脅卻一一未能攻破Kepa的十指關。阿列沙巴拿加一連兩仗保清白之身，他上一次在英超不失已經是上季尾對諾域治的賽事。

阿列沙巴拿加下半場不乏表演機會。（影片截圖）

阿列沙巴拿加今仗表現可人，杜慈當然直豎姆指，並隨即向文迪派定心丸，避免「順得哥情失嫂意」，「我相當滿意阿列沙巴拿加今仗的表現，連續兩場不失球，對他的信心有十分大的幫助，我們嘗試協助他找回節奏及信心，重回正軌。不過，艾度亞依然是我們的首選，這是十分清楚的一點。」

英超第24輪戰果：