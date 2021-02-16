足球往事︱里奧試解曼聯天才墮落之謎　摩利臣自爆偷朗尼波砵苦衷

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-16 20:52

曼聯學徒出身的拉夫摩利臣（Ravel Morrison）獲紅魔鬼傳奇領隊費格遜認證，為他老人家歷年見過「最具天賦年輕球員」。可惜因為場外種種紛擾，被逐出球隊後淪為球壇浪人，浪費大好天賦。 他近日跟球隊解約，淪為失業大軍，前隊友里奧費迪南（Rio Ferdinand）嘗試了解拉夫的問題，得知真相後傷心得幾乎哭了。

當年某日，費格遜叫朗尼及里奧費迪南去看青年軍比賽，里奧十分記得那一幕：「領隊叫我及朗尼來，他說『看吧，這個小伙子比你們少年時更強，比傑斯更厲害。他會是你們見過最強的小將』。」那人正是拉夫摩利臣。

可是2012年1月，費Sir忍痛將未滿19歲的摩利臣賣給仍在英冠的韋斯咸，老帥珍而重之地跟鎚仔幫領隊艾拿戴斯說：「優秀的足球員，能力一流，他只是需要離開曼徹斯特重過新生活。」

到底當時發生什麼事，令費格遜割愛？

拉夫摩利臣曾是費格遜看好的小將。（Getty Images）

【摩利臣曼聯青年軍隊友去咗邊？】（按圖放大）

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被逐出球隊的一幕

那時曼聯更衣室發生了一件事，一直沒有人說出來。直到近日隊友里奧費迪南親自訪問拉夫摩利臣，由他本人親自說出來。

摩利臣說：「我因為偷走你的波砵而被逐出更衣室，你記得嗎？」里奧當然沒有忘記這件事，並一直以為對方這樣做只為向朋友炫耀，摩利臣口中的真相卻令他十分震驚。

「我只得學徒球員的人工，亦很年輕，你卻擁有每對價值250英鎊的波砵……你們每次都會獲贈30對新波砵。」摩利臣稱，「我並非存心做壞事，但當我看到你和朗尼的一批批球靴送到，每次都有20、30對，我在想，拿走一對來為家人加餸應該沒有什麼大不了吧？」

里奧費迪南（左下）親自訪問拉夫摩利臣（右上），讓對方親自說出偷波砵一事。（影片截圖）

【曼聯墮落天才拉夫摩利臣】（按圖放大）

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費Sir一席話感動里奧

他不擅辭令，說得結結巴巴，惟他坦誠真摰說着：「每對波砵值250英鎊，拿走兩對有500英鎊，回家可以請家人吃頓中菜或什麼的。」這種苦況，周薪12萬英鎊的里奧昔日自然無法理解，如今聽對方一說，才恍然大悟：「那時我不明白你為何那樣做，現在我能明白了。」

里奧特別在訪問摩利臣之前，用短訊詢問費Sir對此子評語，他只向老人家索求5個字的簡評，不料費Sir長篇回應：「他永遠也找到時間與空間，隨時預備好迎接皮球，以一個如此年輕的球員而言實在不凡。」費格遜還提到關於摩利臣的一件小事：「我讓他首度披上曼聯一隊戰衣後的早上，他來到我的辦公室給我一封信，感謝我給他上陣機會。」

「里奧，我當時震驚得不能言語。這男孩擁有一顆善良的心，他只是出身不好。」里奧親口複述費Sir的話後向摩利臣感言，「我幾乎哭了，兄弟。」

【英超】曼聯閉門賽勝錫菲聯 墮落天才拉夫摩利臣重遊舊地

里奧費迪南退役後轉任足球評述員。

【拉夫摩利臣的浪人生涯】（按圖放大）

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摩利臣表示，當年把身處曼聯的一切視作理所當然，不懂得珍惜在球隊的訓練和種種，結果誤入歧途。昔日以為偷波砵是小事，如今才知錯，「如果時間能返回從前，我會改變生命中90%的事情 。」如今一切已經太遲，他不願回想過去輝煌的少年時代，決意向前看。

離開曼聯後，摩利臣已先後為11支球隊效力。上季被錫菲聯放走後，去年9月轉投荷甲球隊海牙，滿以為在荷蘭重新出發，不料到今年1月又跟球會解約。理應仍然當打的28歲，淪為失業大軍一員。

朗尼堅稱，拉夫摩利臣（左）理應成為頂級足球員。（Getty Images）．

28歲淪失業大軍一員

去年11月，被摩利臣偷走波砵的另一主角朗尼依然堅持，對方理應達到頂級水平，「拉夫摩利臣在訓練時表現突出，只是被一些事情影響球員生涯。我們全部人均認為，他能成為頂級球員。」

朗尼直言：「每個人也可看到問題所在，我亦曾跟他談過，加利尼維利嘗試叫摩利臣跟他同住。各人試過不同方式的協助。」不幸的是，拉夫摩利臣球場外屢生事端，曾恐嚇證人被判守行為，其後扔女朋友手機落街又被告上法庭。他曾在社交網站發表恐同言論遭英足總罰款，2014年被控襲擊前女友及其母親，再上法庭。

由曼聯轉投韋斯咸，不久之後，連鎚仔幫也容不下他，拉夫摩利臣遠走意甲的拉素。之後幾年飄泊多國，愈踢愈沉，2019年夏天回到英國踢錫菲聯，希望找尋職業生涯的新起點，一季之後又離國到海牙轉戰荷甲，不到4個月又被踢走，要再搵工。

里奧訪問拉夫摩利臣影片：