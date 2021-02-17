【游泳熱話】昔日白馬王子驚變大毒梟　奧運銀牌得主狼狽被捕

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-17 15:28

史葛米拿（Scott Miller）曾經在家鄉澳洲風光一時，世界冠軍名銜、奧運銀牌，加上高大俊朗外型，火速成為當地人氣最強游泳明星。女性雜誌《Cleo》1997年封他為「年度最強筍盤」。 升得高時跌得快，游泳生涯受傷患影響無以為繼，又與毒品糾纏不休，名字由體育和娛樂版改往新聞版面出現，45歲的他今天更當上A1頭條人物。

史葛米拿在英國泳手Barry Prime指導下，1994年在英聯邦運動會100米蝶泳和4x100混金泳接力連奪兩金聲名鵲起。一年後，他在短池世錦賽憑200米蝶泳成為世界冠軍，被視為1996年阿特蘭大奧運澳洲游泳隊的金牌希望。

那年頭，澳洲男子泳隊成績遠不如女子隊，黃金一代選手克廉（Michael Klim）、赫基特（Grant Hackett）、科比（Ian Thorpe)等尚未出頭，更令史葛米拿的存在猶如金叵蘿。1996奧運被俄羅斯選手彭卡度夫（Denis Pankratov）乘比賽漏洞奪金，無損屈居銀牌的米拿在國民心目中地位。

21歲的天之驕子，想不到已開到荼蘼。

光頭look的米拿，1996年阿特蘭大奧運100米蝶波屈居亞軍，無損他游泳王子的地位。（Getty Images）

【史葛米拿曾是澳洲泳壇白馬王子】（按圖放大）

一生與毒品糾纏

1997年他整個賽季均受傷患困擾，期間因屢次缺操被逐出澳洲體育學院，自此陷入萬劫不復的黑暗螺旋。同年底被驗出曾吸食大麻，被國際泳聯停賽兩個月。復出後，他嘗試為2000年悉尼奧運而戰，可是席位已被後輩克廉和曉基爾（Geoff Huegill）奪去。二人合共奪得兩金兩銀一銅，加上自由泳的赫基特和科比冒起，澳洲泳隊共得5金9銀4銅，創下歷來最成功的其中一次。

至此，米拿的名字已不再有人提起，他仍努力希望在泳池重振雄風，卻不成功。1999年他跟女明星Charlotte Dawson結婚，婚姻只維持一年。女方長年飽受抑鬱症折磨，受訪時曾指出前夫米拿是她生命中最具破壞力的負面影響之一，又曾逼她墮胎，2014年Charlotte在家中死亡，她的遺體正好在米拿39歲生日當天被發現。

Charlotte離世前一星期，米拿才接受電視節目《60分鐘時事雜誌》訪問，談及他的種種問題以及如何令婚姻破裂。

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史葛米拿一生與毒品糾纏，近日更因而被捕。（網上圖片）

【游泳王子變大毒臬】（按圖進入）

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帶來死亡與痛苦的惡魔

2008年4月米拿在新南威爾士海灘因藏毒和持械被捕，認罪後被判100小時社會服務令和守行為兩年。2013年他再次被控藏毒，被判緩刑一年。至今年2月16日（周二）警方一次大型行動中，搜出4公斤或價值200萬澳元（約1200萬港元）冰毒，拘捕的兩個主犯之一，正是現年45歲的史葛米拿。警方同時帶走另外2公斤毒品，有指為海洛英，市價約值300萬澳元（約1800萬港元）。

從當地警方提供片段可見，他們爆門進入新南威爾士州市郊巴爾曼（Balmain）一間住宅，坐在客廳中央的史葛米拿舉手投降。警方發言人指出，冰毒被藏在蠟燭之內掩人耳目，米拿疑利用他開設的運輸公司，將毒品流入市面，「冰毒的純度相當高，它被放入每枚蠟燭的玻璃容器內。」

新南威爾士城市奧爾伯里（Albury）毒品為患，警方指出史葛米拿正是向該區輸出毒品的犯罪集團首腦，指控對方刻意「為整個州尤其是奧爾伯里帶來死亡與痛苦」。米拿被控提供大量毒品及指揮犯罪集團，案件將於今年4月13日提堂，律師未為他申請保釋。

昔日在奧運頒獎台上笑容燦爛的金童，如今赤裸上身頂着大肚腩狼狽被捕，實在令人震驚又唏噓。

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