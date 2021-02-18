【英超】曼城又贏創恐怖17連勝　火力全開向四冠王進發

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-18 13:20

英超周中補賽，曼城作客愛華頓未受考驗，3：1擊敗愛華頓全取三分，寫下英超12連勝，亦將所有賽事連勝紀錄改寫至17場。 今仗尾段藍月亮更有中場大將奇雲迪布尼後備復出上陣，「夫添」之下力爭四冠王。

上半場頭30分鐘，主隊愛華頓力阻曼城來犯，英超冠軍似乎仍「有價講」，可惜只是假象。32分鐘藍月亮一次攻勢，小將科頓在人馬雜沓之中找出私家路，皮球省中拖肥糖守將史密斯高文改變方向，曼城先開紀錄。

5分鐘後高文將功贖罪，右路發動攻勢，禁區內高波轉邊，左閘迪治尼的射門雖然中柱，但皮球如有導航般彈向前鋒李察利臣的膝頭後入網。愛華頓憑這個幸運入球，扳平1：1。

科頓射門省中愛華頓守將高文入網，曼城先開紀錄。（Getty Images）

獲「波追人」幸運取得入球的李察利臣，為愛華頓扳平1：1。（Getty Images）

哥迪奧拿率曼城創下十個不可思議紀錄（按圖進入）

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曼城又創新紀錄

幸運之神幫得愛華頓一次，幫唔到第二次。63分鐘曼城右路進擊，貝拿度施華在K角位輕輕一撥，馬列斯窄位射出炮彈式金球擦柱入網，盡顯「左腳王」本色，曼城2：1再次領先。77分鐘貝拿度施華禁區頂建功，為曼城3：1奠勝。

曼城全取3分後，24戰得56分，聯賽榜遙遙領先次席的曼聯10分。藍月亮不止聯賽12連勝、所有賽事17連勝，亦成為英格蘭頂級聯賽首支在新年度創出10連勝的球隊。領隊哥迪奧拿對再創新紀錄沒有多想，「新一年連贏10場是很好，不過下一場是阿仙奴。」

【逐格重溫馬列斯的世界波】 （按圖解說）

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鍵入睇片：英超愛華頓1：3曼城

「今天我們慶祝，明天下午便要開始想阿仙奴。你最好別看賽程，否則會抑鬱。」曼城的好消息是中場大將奇雲迪布迪已傷癒，79分鐘後備上陣，射手阿古路亦在後備席蓄勢待發。哥帥稱，「數星期後我們會回到這裏，嘗試晉級足總盃四強，今仗可見那會有多困難，所以還是不要看賽程好了。只看下一場，就是阿仙奴。」

英超已在曼城在掌握之中，4月25日聯賽盃決賽與熱刺爭冠，足總盃八強作客愛華頓，歐聯十六強對手為慕遜加柏，四線爭標似乎仍游刃有餘，主力全數復出之下，力爭四冠王。

英超第24輪戰果：

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英超積分榜前10位（截至2月18日）：

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英超射手榜前七名（截至第24輪）：