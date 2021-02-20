【英超】赫臣奧杜爾入替半小時再被換出　杜慈：態度差無能量

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-20 23:55

力爭鞏固前四位置的車路士，今仗作客修咸頓未能全取3分，只憑美臣蒙特的12碼追平。車路士主帥杜慈半場換入赫臣奧杜爾，可惜出戰僅半小時再被換出，杜慈賽後直言並非奧杜爾有傷在身，而是態度欠佳。

車路士原本以42分排到英超第4位，倘若今仗擊敗態沉的修咸頓，有望拉開與韋斯咸及利物浦的距離。

可惜如意算盤打不響，修咸頓由南野拓實的瀟灑建功開紀錄，「車仔」由美臣蒙特博得12碼，再親自操刀建功，最終兩軍打成1：1平手，車路士痛失兩分。

南野拓實妙射開紀錄 艾格斯回防失12碼 車路士逼和修咸頓

南野拓實妙射先開紀錄，攻入修咸頓生涯的第2個入球。（路透社）

車路士主帥杜慈半場休息後，換出譚美阿巴謙，由赫臣奧杜爾入替，增強邊線攻力，入替後未有任何射門。每場僅得3個換人名額，領隊們向來「用到盡」，杜慈下半場中後段再度「撳掣」，竟然將後備入替不久的赫臣奧杜爾換出，這名英格蘭新晉翼鋒不似有傷，僅戰半小時便離場。

赫臣奧杜爾半場入替，僅戰半小時再被換出。（路透社）

赫臣奧杜爾罕有地被「換入換出」，杜慈賽後解畫，狠批此子入替後的表現：「我對他（赫臣奧杜爾）的身體語言甚感不滿，他的態度就像未準備好作賽一樣，缺乏能量，故此我將他換走。」

杜慈（圖）不滿赫臣奧杜爾入替後的表現，直言他態度不佳。（路透社）

即使杜慈保得住上任後的不敗金身，但他的目標明顯是全取3分，所以今仗當然對戰績有微言：「我們今仗有不少機會奠勝，惟未能把握，對方卻只需要一個機會便可以建功。我換出阿巴謙全因戰術需要，他在原本的排陣發揮空間不多，故換走他變陣。」

車路士和波後，暫以43分排第4，雖然力保前四，但緊隨的韋斯咸及利物浦仍未登場，「車仔」隨時在今周後跌出前四。

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