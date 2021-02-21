英超｜利物浦吞愛華頓兩蛋　破塵封98年紀錄　隊長再傷造悲情數據

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-21 10:57

周日凌晨，利物浦主場對愛華頓的英超默西塞德郡打吡，讓球迷見證紅軍在一年間由巔峰直墜谷底。 3分鐘就失球、再一位出任中堅的大將受傷、末段又在VAR翻看下輸十二碼、主場4連敗、破打吡戰22年紀錄……一場比賽，成為了利物浦這個地獄球季的縮影。

今季英超首循環的默西塞德郡打吡，可說是利物浦球季的轉捩點，中堅雲迪積克遭愛華頓門將比克福特剷傷致賽季報銷，揭開紅軍後防傷病潮的序幕。

4個月後，利物浦返回主場再戰愛華頓，雲迪積克也完成在杜拜的復健工作，回到看台，希望以觀眾身份見證球隊擊敗愛華頓，出一口氣。

雲迪積克在看台上支持利物浦隊友。（Getty Images）

李察利臣3分鐘打開紀錄 軒達臣再受傷

然而，開賽僅3分鐘，雲迪積克的希望就變得渺茫，愛華頓一次反擊，李察利臣突破越位起腳打開紀錄。之後的發展如紅軍近期常見的狀況：兩閘頻頻傳中希望製造機會，但受制對手的密集防線無功而還。紅軍較有威脅的攻勢主要來自中距離射門，佐敦軒達臣一記腳面撞射，僅僅被比克福特指尖救到擦柱出底線，阿歷山大阿諾特在右路畸角位起腳高出。愛華頓亦有史密斯高文的插水式頭槌幾乎拉開比數，但角度太正被艾利臣比加擋出。

極力收復失地的紅軍在完半場前再遭重擊，近期出任「替工」中堅的隊長佐敦軒達臣在25分鐘倒地拉傷，雖然他曾想堅持作賽，但最終仍在30分鐘退下火線，由尼達利菲臘斯入替。

佐敦軒達臣上半場拉傷，令利物浦再失一名要員。（Getty Images）

基菲爾施古臣為愛華頓射入12碼，鎖定勝局。（Getty Images）

慘吞兩蛋 打破塵封98年紀錄

83分鐘，愛華頓反擊，李察利臣持球突破再交予後備入替的卡法路雲，此子突破入禁區起腳被艾利臣擋住，然而皮球從艾利臣懷中溜出，卡法路雲即向前再搶球、艾利臣亦想將皮球抱入懷，最後卡法路雲倒地，球證直指十二碼點，翻看VAR影像後仍維持原判，基菲爾施古臣操刀射入，為「拖肥糖」鎖定2：0勝局。

這場敗仗，令利物浦不得不面對兩項恥辱數據——不單是利物浦自1999年9月以來，首次在主場的默西塞德郡打吡戰落敗，也是他們在晏菲路球場的連續第4場敗仗，而紅軍上一次在主場4連敗，已要數到1923年。

愛華頓22年來首次作客擊敗利物浦，眾將都非常興奮。（Getty Images）

+ 4 + 4 + 4

場內外因素令主場變地獄 軒達臣傷勢不樂觀

到底為何令對手聞風喪膽的「地獄主場」，竟變成自己的煉獄？除了一向是重要「戰力」的球迷無法入場，令主場優勢大削外，場內的最大原因，是紅軍今季受制於傷病潮，從來沒有固定的中堅組合，昨晚入替佐敦軒達臣的尼達利菲臘斯與新援奧辛卡巴克，已是利物浦今季第18個中堅組合。加上前、中、後三線各有多名要員分別在不同時間受傷、甚至「收咧」，無疑令利物浦更舉步為艱。

當中，除了3名主力中堅雲迪積克、祖爾麥迪比及祖高美斯收咧，前線的迪奧高祖達長唞，中場線現時亦有占士米拿及正選的替工中堅法賓奴受傷，再加上軒達臣，中後場正選近乎「全滅」。

高普面對利物浦的困境，顯得非常無奈。（Getty Images）

雪上加霜的是，佐敦軒達臣的傷勢極不樂觀，紅軍主帥高普賽後被《天空體育》問及其隊長的傷勢，坦言：「是鼠蹊，在內收肌的位置，所以並不樂觀。我們還未知道確實情況，要等到明天才會比較清晰。」他亦直指，醫療團隊「無人感到樂觀」，反映軒達臣或要休戰一段較長的時間。

利物浦敗予愛華頓後，暫以40分排第6位，但同分排第7的愛華頓少賽1場，至於同樣獲36分，排第8及第9的阿士東維拉及熱刺，亦分別少賽3場及2場，意味若一眾對手能順利獲勝的話，紅軍隨時跌落第9位。

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