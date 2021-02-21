【競步】日本入境限制阻奧運資格賽舉行　程小雅寓賽於操獲第3名

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-21 16:31

今日（21日）在日本神戶舉行的日本競步錦標賽，本來是奧運資格賽，香港競步選手程小雅去年底亦前往日本，以「第69回元旦競走大會」作熱身，準備今日一戰。 然而，由於新冠肺炎疫情帶來的入境限制，日本不容許國際裁判入境，令日本錦標賽無法成為有效的奧運資格賽。程小雅寓賽於操下，仍造出全場第3快的成績，她坦言雖未知何時再有國際賽可參加，但仍自覺屬幸運一群。

日本錦標賽（第104回日本陸上競技選手権大会）的女子20公里競走今早展開，冠軍為走出1小時30分45秒的藤井菜菜子，亞軍則屬於岡田久美子，走出1小時31分51秒，季軍屬賽績1小時36分49秒的渕瀨真壽美。程小雅作為唯一的外地選手，最終以1小時36分29秒完成賽事，較日本本土季軍更快，名列全場第3。

程小雅賽後透露，今次參賽有不少轉折。日本政府因應疫情限制外籍人士入境，令國際裁判亦無法參與今次全日本錦標賽，賽事因而未能成為有效的奧運資格賽，令程小雅決定寓賽於操，原意是只賽10公里：「但我也不想在中途退賽，所以臨時決定走完20公里。」

從賽會資料可見，比賽展開後不久風勢變得頗強，達到每秒1.8至1.9米，大大增加比賽難度，程小雅指，選手們因此都無法造出個人最佳時間，強風亦是她放棄只賽10公里的其中一個原因：「我本來想全力賽10公里、再用餘下10公里放鬆，但風勢真的太強了，所以決定轉而爭取名次。」

程小雅指，由於冠軍的藤井菜菜子和亞軍的岡田久美子速度高，當時她已決定會以預算排第3及第4名的選手為競爭對手，最終亦順利從後超越兩人，以總成績第3名完賽。

不擔心疫情 期望可盡快戰國際賽

程小雅一直在日本訓練，她坦言自己訓練的地點人煙稀少，不像香港般人口密集，毋需太擔心疫情，但目前未知何時才能參加20公里的國際賽、爭取奧運資格，只能無止境等待，不過她仍道：「許多運動員連比賽都無法參加，至少我還有比賽，已算幸運。」

東京奧運至今前途未卜，疫情爆發前，香港至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：