澳網︱祖高域神秘傷患一夜消失　「扮嘢祖」爭議中創紀錄9度封王

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-21 21:03

由去年6月開始事非不斷的祖高域，今屆澳網賽前成為72個包機隔離球手之一，期間一度提出「六大訴求」，遭當地政府拒絕還被狠批「堅離地」。 隨賽事展開，一切紛擾似乎逐漸遠去，第三圈賽事中途卻又拉傷腹部肌肉，苦戰之下涯過一關。他一度表示「不知自己能否出戰下一輪賽事」，結果贏完一場又一場，決賽順利擊敗丹尼麥維迪夫，第九度澳網封王。

第二度打入大滿貫決賽的俄羅斯球手丹尼麥維迪夫，甫開賽已被祖高域打破發球局，轉眼落後至0：3。

這位25歲球手站穩陣腳後，隨即追至3：3、4：4、5：5，祖高域為避免打決勝局，保住發球局領先6：5之下，加強攻勢力，在麥維迪夫的發球局連搶3分，賺得3個破發分，麥維迪夫救得兩個，第三球終告失守，祖高域順利以7：5先取第一盤。

祖高域澳網連續三屆封王，個人第9次奪冠。（Getty Images）

【澳網決賽：祖高域開心瞓地】（按圖放大）

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一半大滿貫冠軍來自澳網

身為4號種子的麥維迪夫縱力圖反撲，惟他敵不過祖高域多變的打法，接連以2：6、2：6再負兩局，繼2019年美網決賽不敵拿度後，再次在大滿貫決賽失諸交臂。

1小時53分鐘的賽事後，「一哥」祖高域將個人大滿貫封王次數改寫成18次，當中多達一半來自澳網，距離費達拿和拿度的20次又追近一步。 今年亦是這位塞爾維亞球手連續三屆稱霸澳網，創下公開賽年代30歲後球手紀錄，他踏入30歲後已贏得6項大滿貫，與拿度並列第一。

更多的榮譽加身背後，祖高域在今次賽事再次引起爭議。

【澳網】場內看台同樣峰迴路轉 祖高域中途負傷死撐苦戰險勝

祖高域第三圈比賽在一次救波時，疑觸傷右邊肋骨對下的肌肉。（Getty Images）

【負傷祖高域苦戰過關】（按圖放大）

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神秘傷患引發網上陰謀論

私底下的祖高域愛笑愛玩，時常在表演賽中扮鬼扮馬十分搞笑，最令人難忘的必定是他模仿好友舒拉寶娃和拿度的打波動作，亦為他帶來「扮嘢祖」的稱號。本來這個花名無傷大雅，不過他第三圈受傷苦戰5盤的慘況歷歷在目，賽後表示自己「腹部肌肉撕裂」，宣稱「如非大滿貫早已退賽」，不料第四圈他硬撼加拿大球手拉奧歷時卻隨即生龍活虎，打出今屆賽事最佳表現，在網上引發他「扮嘢詐傷」的陰謀論。

他之後在八強、四強到決賽愈打愈順，澳洲新聞網news.com.au報道指，網球迷早已觀察到，祖高域經常在敗仗或表現失準後歸咎傷患，懷疑他扮受傷或誇大傷患程度。就連向來尊重對手的拿度亦稱，「當你真的受傷了，根本無可能像那樣贏得冠軍。」

拿度的叔父Toni直接得多，他為西班牙《國家報》撰寫的專欄指出：「祖高域是另一位似乎擺脫身體問題的球手，擊敗拉奧歷晉身八強。他令人驚訝地不斷出現狀況，甚至一度懷疑要退賽，然後一夜之間便沒事人一樣。」

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祖高域曾經戴上假髮模仿舒拉寶娃。（影片截圖）

真的受傷了還是扮嘢？

前英國球手漢文（Tim Henman）便稱，「他說的是腹部肌肉撕裂，嗯，如果真是那樣，根本無可能繼續作賽。」

莎蓮娜威廉絲的教練摩拉托古（Patrick Mouratoglou）相信，祖高域的確有傷，只是傷勢不如他所說嚴重，「祖高域時常在陷入苦戰時，跟對手玩心理戰。他扮作要放棄，然後嘭一聲，又突然回來，這招他過去已用上多次。」他在Twitter分享，「看到他對拉奧歷的表現，很難相信他腹部撕裂。」

就連祖高域的第三圈對手、跟他鬥足5盤的美國球手費斯（Taylor Fritz）也開他玩笑，「他第5盤看來真的沒事哦。」不過他的決賽對手丹尼麥維迪夫對祖高域的人格投以信心一票，聲稱：「祖高域不會扮受傷」。

無論用什麼方法，祖高域用他自己的方式，再次贏得大滿貫冠軍。他沒有費達拿的灑脫，亦不似謙謙君子拿度，每個球手都是獨一無二，正是網球有趣的地方，33歲的「扮嘢祖」總是充滿爭議，他的網球造詣卻是毋用置疑。

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