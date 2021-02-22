【英超】史達寧閃電建功奠勝　曼城作客小勝阿仙奴延續連勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-22 09:59

英超「師徒決」再度上演，哥迪奧拿與阿迪達今輪領軍對壘，曼城銳不可擋，作客面對徒弟阿迪達，由史達寧開賽兩分鐘的頭槌入球一箭定江山，創下本地賽事18連勝的強勢。 哥迪奧拿麾下的「藍月亮」，近來彷彿「愈踢愈有」，哥帥賽後坦言球隊需要輪換，球隊沒有可能保持這個氣勢一段長時間。

近期的曼城就像無人能敵，今仗前已在英超錄得12連勝，並在榜首有10分的優勢，重奪聯賽錦標的形勢大好。阿迪達今仗率領阿仙奴，嘗試打斷「師父」哥迪奧拿的連勝走勢。

哥迪奧拿與阿迪達兩師徒今仗再度在聯賽交手。（路透社）

酋長球場出戰的兵工廠，領隊阿迪達派出隊長奧巴美揚前線掛帥，配合「挪威神童」奧迪加特及布卡約沙卡攻堅。客軍曼城則繼續以「無鋒陣」應戰，貝拿度施華今仗擔任「假9號」，中場有大腦迪布尼坐鎮。

阿仙奴開賽仍未站穩陣腳之際，曼城已反客為主，開賽僅76秒便攻破兵工廠的大門，馬列斯右路傳中，身高僅得1.7米的史達寧毫無壓力下跳起頭槌一頂入網，阿仙奴守衛「得個睇字」。曼城「開個靚頭」，兩分鐘已取得領先。

史達寧開賽不足兩分鐘，頭槌一頂破網先開紀錄。（路透社）

阿仙奴全場不算太多具威脅攻門，根據英超官網數據兵工廠全場僅得一次中目標攻門，而曼城在下半場依然向阿仙奴施壓，近期腳風甚順的根度簡的射門被尼奴撲出。「藍月亮」最入肉的攻勢來自簡斯路，接應加比爾捷西斯的回傳，再扣過對方守衛後起腳，可惜腳面一射僅僅柱邊出界，最終曼城保持一球勝局至完場，再取3分，聯賽連勝走勢增至13場。

簡斯路下半場後段錯失黃金機會，差點助球隊奠定勝局。（路透社）

曼城周中對赴匈牙利布達佩斯出戰歐聯16強首回合，鬥德甲的慕遜加柏。賽程頻密，哥迪奧拿難免輪換，基爾獲加﹑菲爾科頓及洛迪等球員今仗亦未有披甲，為周中的歐聯保留實力。

哥帥賽後坦言外界以為球隊贏波好輕鬆，實質是有苦自己知，「贏吓一場，贏吓一場，人哋睇就好似好易咁，我無預過贏到咁多場，真係多得一班球員努力。如果要保持呢個走勢，我需要全隊上下所有球員，因為3日後又有歐聯，我一定需要輪換。」

曼城周中有歐聯16強的後顧，迪布尼僅戰1小時左右便退下火線。（路透社）

哥帥與「達Sir」的師徒對決，正所謂「知己知彼，百戰百勝」，哥帥賽後盛讚阿迪達的精密部署，使他們今仗踢得十分吃力，他需要不斷改變策略，直至完場前10至15分鐘才找到到舒服的節奏，雖然今仗機會不多，但足夠全取3分。

「米基爾（阿迪達）太熟我，加上佢又醒，今仗畀到好多麻煩我哋，而從佢一套戰術中，我而家仲有嘢學到遲啲用！」哥帥賽後讚到阿迪達「天上有，地下無」，就算無3分落袋，得到舊上司稱讚，如今都算得到一份安慰獎。