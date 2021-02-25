【歐聯】皇馬殘陣作客絕殺阿特蘭大　費蘭特文迪妙射一箭定江山

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-25 12:31

皇家馬德里天殘地缺，主力如沙治奧拉莫斯及賓施馬等因傷缺陣，在歐聯16強首回合先作客意甲的阿特蘭大。主隊的費奧拿上半場已被逐，皇馬把握人數優勢，戰至完場前由費蘭特文迪遠射打破僵局，一箭定江山，皇馬一球力克阿特蘭大。

傷兵滿營的皇家馬德里，「十字軍」名單多達9人，當中包括主力沙治奧拉莫斯﹑賓施馬及馬些路等球員。皇馬主帥施丹扭盡六壬，在天殘地缺下派出最強陣容，沒有了賓施馬，前線由艾斯高﹑阿辛斯奧及雲尼斯奧斯攻堅。

費蘭特文迪被費奧拿踢跌，博得對方被紅牌驅逐。（路透社）

皇馬9人傷兵名單：

+ 3 + 3 + 3

殘陣應戰的皇馬，今仗上半場中段取得甜頭，上前助攻的費蘭特文迪（Ferland Mendy）被阿特蘭大的費奧拿（Remo Freuler）踢跌，球證認為費奧拿是最後一名防守球員，故此向費奧拿出示紅牌，阿特蘭大在上半場17分鐘已踢少一人。

阿特蘭大禍不單行，不止十人應戰，前線主力杜雲沙柏達戰至中段傷出，阿特蘭大的形勢更加雪上加霜，只好大打守勢波。此消彼長，皇家馬德里佔盡優勢，全場一共錄得18次埋門，雲尼斯奧斯及莫迪歷的攻門同樣無功而還，遲遲未能攻破阿特蘭大的大門。

皇馬連番攻門亦未能射破阿特蘭大的大門。（路透社）

當阿特蘭大看到終點之際，上半場博得犯規導致對方十人應戰的費蘭特文迪，末段再有建樹，皇馬開出短角球，文迪禁區外控定瞄準角度熨射，阿特蘭大門將高連尼終告投降，文迪86分鐘一箭定江山，最終以一球險勝阿特蘭大，首回合先拔頭籌。

戰至比賽末段，費蘭特文迪一記妙絕熨射建功，一箭定江山。（路透社）

費蘭特文迪今仗取得歐聯賽場的首個入球，這名25歲的法國守將賽後直言難以置信，「我到現在也不感相信這是真的，入球當然高興，如今更可以助球隊贏得今仗，這點更加重要。」文迪今仗的亮眼表現，更當選今仗的最佳球員。

WHAT A GOAL BY FERLAND MENDY!pic.twitter.com/LbLL7eKpMG — Allu (@GreatWhite_9) February 24, 2021

歐聯16強首回合戰果：