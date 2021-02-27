【體育熱話】印度運動都有卡通　「麻鷹捉雞仔」動畫4月啟播

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-27 09:25

日本動漫不乏運動題材，關於足球、籃球、棒球的作品，紅遍全世界。真實比賽未必人人有興趣，從異次元認識小眾運動，或許較為「易食」。4月「新番」之中有一套充滿熱血與汗水的冷門運動作品，以卡巴迪為題材。

體育動漫充滿熱血氣息，貌似「麻鷹捉雞仔」的卡巴迪在印度等南亞地區相當熱門，亞洲其他地區仍未算普及。日本漫畫作品《灼熱卡巴迪》（灼熱カバディ）𢕇2015年7月開始連載，已經推出15期單行本，今春實行動畫化，4月在東京電視台（テレビ東京）播放。

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熱血與汗水的運動漫畫，你有興趣嗎？（《灼熱カバディ》官網）

故事講述主角在中學學界的星級足球員，號稱「不倒」，甚至登上雜誌封面，但因為與同學爭執，放棄足球。升上高中後，意外加入卡巴迪隊，憑着其出眾的身體質素，成為主力。充滿汗水和熱血的故事，與其他學校一決勝負。

全接觸「麻鷹捉雞仔」 內含擒抱踢技元素

「麻鷹捉雞仔」都有動畫？那是印度熱門運動，換上日本動漫風，呈現出來。（影片截圖）

如此冷門的運動，成為漫畫題材，對卡巴迪在日本普及大有幫助。漫畫推出後，日本卡巴迪協會及國家隊選手，都讚賞漫畫問世後「愈來愈多人參加卡巴迪」。動漫貴為日本特產，自然「內銷轉出口」，傳到「卡巴迪之國」印度，大獲好評。當地有報道形容作品「帶出印度體育傳統魅力，廣受好評，一定有很多印度讀者追捧」。