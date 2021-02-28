英超｜護級大戰球證恐怖演出　白禮頓成最新苦主　事後解釋更荒謬

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-28 12:20

球證倘成為一場賽事的主角，十居其九不是好事。周日凌晨（28日）英超西布朗對白禮頓，就出現了這個大家最不想看到的情況。 球證判決反覆、職業球證有限公司（PGMOL）解釋荒謬，令白禮頓後衛李維士鄧克（Lewis Dunk）直指球證演出「恐怖」：「為何球證不像我那樣，要面對傳媒？……他根本無法控制這場比賽！」

事情發生在比賽29分鐘，當時落後一球的白禮頓，由中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）在禁區頂搏得罰球，李維士鄧克操刀，在主裁判美臣（Lee Mason）雞聲響後快腳一射，皮球直接入網。

詭異的事情發生了，美臣鳴笛後，鄧克射出罰球；但在皮球越過白界前，美臣又鳴了一次笛。

之後的事情一片混亂，我們以比賽畫面重組整個過程（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

球證組織試圖解釋 卻漏掉一大關鍵

美臣先「打倒自己」、再有VAR出手成為最後判官，白禮頓入球被判不成立，需重射罰球，但也未能破門。加上上半場西布朗入球在先、白禮頓又有一記十二碼射中楣，最終西布朗以1：0勝出這場護級關鍵戰。

有趣的是，在美臣上半場令人疑惑的表現後，英格蘭職業球證有限公司（PGMOL）在比賽下半場期間如此解釋事件：「球證鳴了笛（示意白禮頓球員可主射罰球），才看到（西布朗）門將未準備好，所以再次鳴笛……因為皮球還未過白界，所以VAR可以介入，VAR告訴皮球還沒進白界，所以決定重射罰球。」不過，中間並沒有提及一個關鍵之處——美臣既已第二次鳴笛想重射罰球，為何又一度判入球有效？

李維士鄧克對於美臣反覆的判決極為不滿。（Getty Images）

鄧克：球證只會在防護網之中

「苦主」李維士鄧克賽後怒不可遏，面對鏡頭，他說出事情來龍去脈：「我問球證是否能開罰球了？然後他吹了雞，我就射球了……我覺得他根本不知道自己在做什麼，他改判入球有效，是有原因的吧？我也不明白為何VAR又介入了，球證明明說了Goal（指入球有效）的，大家都可以翻看影片。他根本控制不了比賽！」

鄧克也也毫無保留地狠批美臣：「他應以此為恥，這個判決實在很恐怖！……為何球證不像我這樣，要面對傳媒？他們只會躲在自己的防護網之中。」

擁有15年英超執法經驗的美臣，今仗多次被球員們包圍：

美臣現年49歲，來自英格蘭保頓的他早在1992開始在低組別賽事出任助理裁判，隨後慢慢「升班」，由2006年開始在英超以主裁判身份執法，已有15年英超執法經驗。

但這已是美臣近期第二次捲入執法爭議，去年12月，狼隊主帥紐奴（Nuno Espírito Santo）在球隊作客1：2敗予般尼後，狠批美臣表現「不配執法英超」，紐奴隨後拒絕道歉，並遭英格蘭足總罰款25000英鎊；美臣隨後在一場修咸頓對阿士東維拉的聯賽中，表現再遭批評。

英超第26輪直播賽程（按圖放大）：