英超｜哥迪奧拿精明眼買中「新VVD」　曼城中堅組合成復甦關鍵

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-28 20:09

4年可以改變幾多事？曼城中堅史東斯（John Stones）就是一個大翻身的好例子。 2017年2月，一次防守單刀失敗令曼城在歐聯出局，令史東斯站在風口浪尖，「唔夠班」等罪名不逕而走；4年後的今天，他與拍檔魯賓戴亞斯（Ruben Dias）交出驚人數據，令「藍月亮」一季失意後，再次無人能阻。 戴亞斯的一項數據，更證明外界將他評為「新雲迪積克」的言論，絕無誇大。

史東斯在2016/17球季轉會曼城後，一度飽受批評，尤其在該季的歐聯16強，曼城在主場對摩納哥時，史東斯即使有波入，卻因防守法卡奧時犯錯，遭對方射入一記作客入球——這記入球，最終在雙方總比數戰成6：6時，成為淘汰曼城的一球。該季曼城未能贏得任何錦標，史東斯也成為評論和球迷的批評對象。

儘管史東斯隨後表現穩步上揚，但上季他黑氣纏身，三度受傷之下，最終只踢過16場英超賽事，「藍月亮」防守因而大受影響，很快已無法追上最終盟主利物浦。

高柏尼在2019年離隊後，曼城上季整季都無法覓得這位前隊長的「替身」。（Getty Images）

然而，今季曼城從賓菲加收購年輕的魯賓戴亞斯卻令人驚喜，這位1997年出生的葡萄牙國腳無負6500萬鎊身價，初到英超就完美融入，立刻站穩正選；而史東斯季初輕傷後復出，即與魯賓戴亞斯領曼城走出不穩，豪取20連勝，在聯賽榜一口氣拋離對手，背後數據更是可怕。

魯賓亞斯（左）初到英超，已與史東斯（右）產生莫大化學作用。（Getty Images）

合作以來入波多過失球 一個共通點助曼城更強

史東斯和魯賓戴亞斯昨晚對韋斯咸各入一球，成為2：1擊敗對手的主角，兩人今季在各項賽事一同為曼城正選上陣16場，當中只失了3球，卻合力攻入5球，入球較失球更多，足證這對中堅組合能力的全面，前曼城中場冼佳亞更將他們喻為「新里奧費迪南與維迪」。

值得注意的是，兩人的5個入球當中，其實有4球都是來自史東斯，他以此創下生涯單季入球新高，這是否意味魯賓戴亞斯的來臨，令史東斯發揮得更佳？史東斯上季雖受傷患困擾，但數據顯示他上季開始已是曼城絕不可少的一員——史東斯近25次為曼城正選上陣，「藍月亮」都未曾落敗，上一次他正選而曼城輸波，已要追溯至2019年12月。

史東斯與魯賓戴亞斯場上互動甚多。（Getty Images）

傳球成功率分列聯賽三甲 攻守運轉更流暢

來到今季，戴亞斯的在防守線上表現穩健，不斷「掃瞄」全場動態的良好習慣、加上優秀基本功，令他在應對敵軍攻勢時反應更快，他年輕卻能統領防線，無疑大大減輕史東斯壓力；戴亞斯與史東斯的一個同共特質，也令兩人更合拍——擅於傳球，論傳球成功率，戴亞斯（93.4%）與史東斯（94.4%）都位列英超三甲，使兩人都在化解對手攻勢的同時，準確地將皮球交到隊友腳下，無疑讓曼城的攻守運轉更流暢，加上根度簡的躍進，令整體控制大局的能力更上層樓。

戴亞斯登陸英超半季已來，雖有一次烏龍球，但直接導致失球的犯錯至今仍是零，對於初換環境的年輕球員來說，已是不可多得。評論紛紛將他譽為「曼城的雲迪積克」，認為他對「藍月亮」的影響，尤如雲迪積克加盟利物浦時立刻將球隊提升到另一層次。但不要忘記，戴亞斯只得23歲。

《天空體育》比較魯賓戴亞斯和雲迪積克的首25場賽事數據，場均失球的變化，反映魯賓戴亞斯為曼城帶來的影響，的確有如雲迪積克加盟利物浦之時：

23歲已極度自律 哥帥看好成長期主力

史東斯的進步令人驚訝，他也坦承戴亞斯的來臨，對他影響極大：「魯賓第一季來到，已有莫大影響，這真的要歸功於他，很難解釋為何我們之間產生了化學作用，但解釋不到，也許就是好事。」

戴亞斯一加盟曼城就完美融入，很大程度出於自身努力，主帥哥迪奧拿就曾透露，戴亞斯雖年輕，但心態極佳，教他相當驚訝：「他不僅總是想學習新事物，就連管理自己身體和心理的方式，也令我們非常驚訝，比賽後翌日，他早上8點半就開始健身，飲食方面更堪稱完美，他每天24小時都為自己的專業而活。」

哥帥更「認證」迪亞斯是曼城未來多年主力：「我可以保證，我們簽下了一個未來5、6、7年都有莫大功用的球員，這樣的人，可遇不可求。」

英超第26輪直播賽程（按圖放大）：