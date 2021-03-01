【英超】利物浦止頹勢兩球淨勝錫菲聯　居迪斯鍾斯入球獻艾利臣

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-01 10:00

經歷英超4連敗的利物浦，今輪作客榜末的錫菲聯，是反底的大好機會。正選門將艾利臣丁父憂，今仗避戰改由阿祖安把守最後一關，結果為紅軍力保不失，加上小將居迪斯鍾斯及對方的烏龍球，作客兩球淨勝錫菲聯，同時終止連敗的頹勢。

利物浦近期在聯賽「頹爆」，自主場不敵白禮頓後，及後先後不敵曼城﹑李斯特城及愛華頓，聯賽慘吞4連敗。紅軍今仗作客包尾大幡的錫菲聯，力爭反底終止連敗走勢。

利物浦首席門將艾利臣經歷喪父之痛，今仗未有披甲，二號門將基利靴因傷未入大軍名單，所以由阿祖安把守最後一關。早前串演中堅的隊長佐敦軒達臣同樣傷出，主帥高普今仗派出卡巴克夥拍尼達利菲臘斯扼守中路。

卡巴克與尼達利菲臘斯今仗扼守中路。（路透社）

【利物浦今季18對中堅組合與數據】（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

紅軍未能排出最強陣容，錫菲聯當然希望趁機「偷雞」搶分，麥哥迪克近門一次頭槌攻門，阿祖安及時封位保不失。利物浦方面及後有多次攻門，包括法明奴單刀射門，同樣被錫菲聯門將蘭斯達爾撲出。從史浩克外借至利物浦的中堅卡巴克，上半場中後段一度擺烏龍，但對方前鋒麥哥迪克越位在先，入球無效。

艾利臣今仗把守最後一關，助球隊力保不失。（路透社）

利物浦在換邊後，終於打破缺口，阿歷山大阿諾特右路底線出界前傳中，錫菲聯守衛未能清脆解圍，皮球落在無人看管的居迪斯鍾斯腳下，該名年青中場掃把腳撞射破網，下半場3分鐘打破僵局。紅軍嘗試小組入滲撕破錫菲聯防線，鍾斯﹑沙迪奧文尼及法明奴的一次精彩配合，法明奴扭入禁區起腳，省中錫菲聯堅恩白賴仁改變方向入網，64分鐘奠定兩球勝局。

法明奴起腳省中對手入網，下半場中段奠定勝局。（路透社）

英超第26輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

紅軍終止聯賽4連敗的頹勢，暫時以43分排第6位，與第4位的韋斯咸僅差2分；錫菲聯則以11分繼續「包尾」。

沙拿下半場錯過入球機會，近門射門斜出。（路透社）

居迪斯鍾斯攻入今季聯賽「開齋」入球，同時協助紅軍取勝，該名20歲的紅軍冒起新星賽後表示，球隊正在經歷難關，很高興可在今仗取得入球。說起難關，鍾斯亦有提及艾利臣，「這個入球我希望獻給艾利臣父親，希望他安息，同時祝願艾利臣一家可以盡早走出傷痛。如果艾利臣看到這入球，這是獻給你的，兄弟！」

居迪斯鍾斯下半場撞射先開紀錄，為利物浦打破僵局。（路透社）

【利物浦的中堅選項】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

英超第26輪及補賽賽程（按圖放大）：