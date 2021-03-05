【亞冠盃】傳香港申辦分組賽不樂觀　傑志今夏或需赴泰國作賽

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-05 19:21

香港球會事隔3年重返「亞洲版歐聯」——亞洲聯賽冠軍盃（亞冠盃）分組賽，上季港超聯冠軍傑志將第二度代表香港參賽。 因應疫情，今季亞洲賽由主客制改以賽會制舉行，香港早前已成功奪得次一級的亞協盃小組主辦權，同時亦有申辦亞冠盃傑志所屬的J組。不過有消息指，亞洲足協考慮讓泰國獨攬3個小組，當中包括J組，香港球迷或無緣在主場欣賞亞冠。

2021年亞冠盃共有40支參賽球隊，分成東亞區及西亞區，各有5個小組。東亞區小組為F至J組，當中傑志抽入J組，同組球隊有泰港（泰國），及因中超的山東泰山被褫奪參賽資格而補上的廣州隊（前稱：廣州恒大），同時再有一支由外圍賽晉級的球隊。

泰國則有另一支球隊巴吞聯身處F組，清萊聯及拉查布里均有機會透過外圍賽，分別打入G及J組，意味泰國有可能有4支球隊進入小組賽。不過，隨着江蘇蘇寧宣布停止運作，拉查布里的情況有變。

2021亞冠盃分組賽，暫時參賽的東亞區球隊一覽（待亞洲足協最終落實）：

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早前內地傳媒指，共有4個屬會申辦東亞區分組賽小組，香港申請J組，泰國申請F組及J組，澳洲及新加坡申請H組，I組及G組則無人問津，令亞洲足協遲遲未能定奪主辦權誰屬。儘管早前的消息一直是亞洲足協屬意香港主辦J組，令香港有望在4月及5月連辦亞冠盃及亞協盃，加上5月的場地單車國家盃，體育迷本有望連環現場觀賞多項大賽，但亞洲足協似乎改變主意。

上季中超冠軍江蘇隊（前名：江蘇蘇寧）因母公司蘇寧集團財困，早前停止營運，有傳部份球員需變賣房產維生。（新華社）

江蘇退賽拉查布里獲益 泰國或包攬3小組

據消息人士透露，最新情況顯示，由於G組的江蘇蘇寧面臨散班，幾可肯定退賽，按賽例不會有另一支中國球隊補上，原定競爭該組分組賽席位的兩支外圍賽球隊——泰國的拉查布里及韓國的浦項製鐵將直入分組賽，意味泰國有3隊直入分組賽。

消息人士續指，亞洲足協目前傾向由泰國「獨攬」這3個小組（F組、G組及J組），這3組賽事大有可能安排在武里南舉行，賽事亦可能推遲到6月上演。亞洲足協屬意泰國主辦賽事，或許與該國去年曾主辦U23亞洲錦標賽、今年亦曾主辦3站羽毛球國際賽有關。

重溫2018年傑志首度出戰亞冠盃的精彩畫面：

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若然成真，對於早已安排「讓路」的本地賽程無疑又是一次衝擊，加上世界盃外圍賽亦改到6月的國際賽期舉行，港隊成員屆時需飛赴主辦所屬小組的國家參賽，若同時遇上亞冠改期，必然大大打亂港隊及傑志部署。當然，亞洲足協一天未「官宣」，或許仍有轉彎餘地。