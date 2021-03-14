歐國盃｜利物浦兩大將難趕尾班車　盤點7位陣前受傷的不幸球星

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-03-14 17:19

利物浦中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）季初已重創，與另外兩名中堅祖高美斯（Joe Gomez）及祖爾馬迪普（Joel Matip）一同長唞，成為紅軍今季致命傷。 這位荷蘭國家隊隊長已回歸紅軍訓練基地復操，荷蘭領隊法蘭迪保亞上月更曾對他趕及出戰歐洲國家盃感樂觀，不過高普一番言論，或許粉碎了迪保亞的希望。

法蘭迪保亞上月曾向荷蘭《電訊報》稱，認為雲迪積克的康復進度若如預期，「或者比預期進度更快一點，他應該可以趕及在6月13日，我們歐國盃第一戰對烏克蘭上陣的。」法蘭迪保亞更強調：「無論場內場外，他對我們都非常重要。」

不過，利物浦主帥高普昨日在賽前記招上，就向法蘭迪保亞大潑冷水：「我手上的資料顯示，祖高美斯和雲迪積克都不太有機會踢到歐國盃。」

法蘭迪保亞指，雲迪積克在場內場外的角色都非常重要，期望他趕及踢歐國盃。（Getty Images）

外界難免認為，經過今季之後，利物浦必然會特別小心處理一眾中堅的傷勢，尤其是靈魂人物雲迪積克，以求在來季可以全力應戰。不過高普強調，說兩人難以出戰歐國盃，並非出於私心：「不是我不讓他們去（踢歐國盃），我也不會想那樣做，事實是，他們的傷勢如此。」

高普亦透露，相比祖高美斯，雲迪積克的進度較佳，「雲迪積克已經可以跑步了，祖高美斯還未可以，他們可以回來跟大隊一同訓練已是驚喜，所以我們沒有對歐國盃想太多。他們要在歐國盃前多久復出，才能趕及比賽？一星期？歐國盃展開當日？我真的不清楚，也不會去做這個決定。」

高普直言，不認為雲迪積克和祖高美斯能趕及踢歐國盃。（Getty Images）

雖然距離歐國盃展開仍有3個月，但已有至少7位球星有機會因傷缺席這項盛事，他們受傷的時間和程度，可說是在「最壞的時間點」出現（按圖放大）：

英超第28輪直播賽程（按圖放大）：