西甲︱夏薩特皇馬傷患地獄延續　面臨開刀提早收咧兼錯過歐國盃　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-16 21:12

夏薩特自從上季加盟西甲班霸皇家馬德里之後，一直沒有好日子過。一次又一次傷患、暴飲暴食變肥仔，令他遲遲未能發揮「夏世三」本色。 養傷超過一個月之後，上周六主場對艾爾切一戰，復出後備上陣15分鐘。滿以為見到黑暗隧道盡頭的一點光，誰知只是新一輪深淵的序幕。

夏薩特離開車路士登陸銀河艦隊後，在馬德里十分享受當地美食，化身「為食總司令」。心廣體胖的他，在球場上無復勇態，不知是否因為脂肪增加，肌肉減少，他加盟年半以來已經歷多次傷患。

上季甫加盟他先是後大腿筋受傷缺陣首3場西甲，至9月中才復出，繼而因腳部骨折自11月底倦勤兩個多月。歸隊上陣僅兩場比賽，他又因小腿骨裂再次進入十字軍名單。球季因疫情暫停，讓他在足夠時間康復，期間又因傷錯過兩場聯賽。今季他已先後三度因肌肉傷患錯過大部分球季，好不容易上周六終於復出，賽後又傳出再度受傷的消息，是他加盟皇馬以來的第八次。

夏薩特好不容易才復出，卻又面臨提早收咧。（Getty Images）

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未來數星期內或動刀

夏薩特以1億歐元從車路士加盟皇馬以來，期間球隊合共5850分鐘賽事，他只曾上陣1484分鐘，換言之，他只在球隊的四分之一賽事中上陣。

上季他在西甲僅16次上陣，今季亦只得9次，表現遠不似預期。西班牙《馬卡報》報道，夏薩特的肌肉傷患問題，源自他的左足踝，為徹底解決問題，他或在數星期後動手術。如果他選擇開刀挽救皇馬生涯，便要忍痛提早收咧，同時將錯過今夏代表比利時出戰歐洲國家盃的機會。

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夏薩特自加盟皇馬以來，便被傷患纏身，養傷時間比上陣還要多。（資料圖片／Getty Images）

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「世三」變「藥煲」，身形都「肥佬」，夏薩特今季開季前「漲爆」示人，盛傳主帥施丹為此「嬲咗」，下令他立即減磅。養傷身體「無得郁」，但把口未停過，夏薩特曾在訪問中自爆養傷期間「食大咗個胃」，體重直線上升，尤其是對麵包沒有抵抗力。

夏薩特對上一次受傷時，外界已十分關注「夏世三」的體形，擔心他再度充當「為食總司令」，以「漲爆」身形示人。快餐店Burger King的西班牙小編，未有因為夏薩特再受傷而手下留情，更在傷口上灑鹽。西班牙足球節目《El Chiringuito TV》透過Twitter問為何夏薩特缺席訓練的原因，Burger King小編轉發並笑言，愛吃包的夏薩特「有一半機會在我們的快餐店內」，短時間內帖文已累積超過12萬個「Like」。

如果今次他真的動刀長唞多月，到下季開咧時夏薩特不知會漲大多少個碼。

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