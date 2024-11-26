澳洲短途游泳女王Emma McKeon退役　曾在東京奧運100自擊敗何詩蓓

曾是何詩蓓在短途自由泳最強對手之一的艾瑪麥姬昂（Emma McKeon），宣布退役，她不單是泳壇名將，更是澳洲歷來贏得最多奧運獎牌的運動員，30歲的她表示「必定會想念當運動員的日子」，同時稱已準備好邁向人生新一章。



澳洲短途游泳女王艾瑪麥姬昂（Emma McKeon）宣布退役。（Getty Images）

澳洲最強奧運獎牌王者

艾瑪麥姬昂自2016年里約熱內盧起三戰奧運，最為人熟悉是3年前在東京奧運個人獨取4金3銅共7面獎牌，當中包辦50米及100米自由泳金牌，香港飛魚何詩蓓正是在100自以0.31秒之差摘銀。

連同里約熱內盧奧運的1金2銀1銅，以及巴黎奧運再奪1金1銀1銅，艾瑪麥姬昂以14面獎牌榮登澳洲史上奧運會獲獎最多的運動員。2024年她過得不算平順，奧運選拔賽連番失利，兩項個人金牌項目均無緣衛冕，巴黎所獲3面獎牌全部來自接力，唯一參賽個人項目100米蝶泳僅獲第六名，奧運前她已宣布巴黎是她參加的最後一屆奧運。

艾瑪麥姬昂是澳洲歷來贏得最多奧運獎牌的運動員。（Getty Images）

鼓勵孩子勇敢追夢

她在社交媒體發文宣布退役， 並為游泳生涯成就感到自豪，「無論身體上還是心理上，我絕對已為游泳付出一切。我想看看自己能力去到哪裏，而我做到了。」

「游泳帶給我很多，由一個5歲孩子燃起的夢想，到我第三次參加奧運會，很感謝當中我獲得很多寶貴課堂、經歷、友誼和回憶。多謝沿途支持我、跟我一起努力過和為我打氣的每一個人。」麥姬昂稱，「現在我為如何在其他方面推動自己，以及人生未來的一切事情感到很興奮。」

離開游泳池，麥姬昂稱「我將來一定會想念它」，「游泳為我帶來很多美好的關係，塑造成現在的我。」她同時表示，「我已準備好邁向人生新一章，為此我很興奮。目前我尚未有時間回想一切。」

作為澳洲體育巨星，麥姬昂（右二）有份參與巴黎奧運閉幕禮重要一幕。（Getty Images）

麥姬昂來自「游泳世家」，父母和哥哥都是游泳健將，當中爸爸Ron、哥哥David均曾戰奧運，年紀最小的艾瑪青出於藍，成為名揚全球的泳界巨星。她希望可啟發下一代追夢：「我希望小朋友知道，我曾經也跟他們一樣——夢想有天闖一番大業。我亦希望鼓勵人們努力推動自己，為他們熱愛的事情勇敢追逐夢想。不要害怕做困難的事、設定遠大的目標，即使有時看來很可怕，但這正是我們推動自己達成夢想的方法。」

麥姬昂的告別帖文一出，何詩蓓、絲祖唐、莉迪姬、迪梅絲等一眾頂級泳手紛紛在帖文下留言送上祝福，就連國際奧委會（IOC）會長巴赫（Thomas Bach）也發文向她致敬，「祝願艾瑪麥姬昂一切順利，一個了不起的奧運選手，以驚人的14面獎牌、當中包括6面金牌結束奧運生涯，無論你人生下一步做什麼，祝你一切好運，希望你繼續跟奧運運動保持密切聯繫。」