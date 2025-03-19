巴赫臨別贈言力撐跨性別女性 2028洛杉磯奧運美國勢與IOC激戰
撰文：吳慕兒
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應否容許跨性別運動員出戰女子體育賽事，是近年體育界以至國際社會爭論不休的話題。美國總統特朗普屢次高調聲言反對，早前簽署行指令禁止所有跨性別女孩和女性參與美國本土體育賽事。
即將卸任國際奧委會（IOC）主席一職的巴赫（Thomas Bach）表明立場，希望繼續讓跨性別女性參與女子運動賽事。
特朗普與IOC最大分歧——跨性別女選手
今年2月特朗普簽署一項名為「將男性逐出女子運動」（Keeping Men Out of Women's Sports）的行政指令，禁止所有跨性別女孩和女性參與美國本土體育賽事，並警告2028洛杉磯奧運海外參賽者「如未能符合美國政府在性別定義的要求」，將有可能被拒絕發放簽證。
特朗普在跨性別女選手的立場，跟IOC南轅北轍。他亦曾錯誤地指出巴黎奧運女子拳擊兩位金牌得主卡莉芙（Imane Khelif）和林郁婷為「從男人性別轉換」，引發網上熱議，也令兩位拳手再受新一波網上欺凌。事實上二人出生時的生理性別皆為女性。
巴赫：這是我們世界中一個現象
71歲的巴赫接受美國新聞網絡（CNN）訪問時指出，「這就是我們世界中的一個現象，社交媒體在這些個案中做了什麼？」
「來自不同階層的人在沒有任何想法之下便加入討論，我們需要更加盡力去提出事實，然後根據事實來加以討論，再下一步就是如何演繹這些事實。」巴赫一直堅決為卡莉芙和林郁婷護航，並批評事件是奧運期間受到俄羅斯領導的「錯誤訊息宣傳活動」而起。
IOC支持跨性別女運動員的堅定立場，將會在2028洛杉磯奧運受到考驗。屆時美國依然由特朗普領導之下，跨性別女子運動員或連入境美國參賽都成問題，接替巴赫的IOC下任舵手必須小心處理這枚計時炸彈。
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