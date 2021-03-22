港產旅行團｜戴祖儀鄭衍峰帶Ben Sir登釣魚翁　只教上山不提落山

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-22 16:13

歐陽偉豪（Ben Sir）、戴祖儀及鄭衍峰在第8集《港產旅行團》到布袋澳食海鮮，之後上釣魚翁。他們由五塊田起步，沿釣魚翁郊遊徑上山，先經洋山，接小徑到廟仔墩，最後攀上釣魚翁。部分上山路段多碎石，凹凸不平，幾位主持都戴上手套行山。值得一提的是，節目並沒有交代落山情況，其實落釣魚翁亦有相當難度。

如果在布袋澳食完海鮮，較順路的是由大廟坳行釣魚翁郊遊徑，經田下山再上釣魚翁。不過，今集《港產旅行團》的行山路線就由五塊田起步，沿釣魚翁郊遊徑另一邊行，先經260米高的上洋山，之後沿林蔭山徑走。釣魚翁郊遊徑並不上釣魚翁山頂的，所以之後要離開郊遊徑，接小徑登山。

《港產旅行團》第8集行釣魚翁：

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上釣魚翁的路凹凸不平，戴祖儀突然爆出金句：「條路同我姻緣一樣，有啲爛。大家小心啲！」途中，戴祖儀突然跳倒在地上，歐陽偉豪及鄭衍峰很緊張，但工作人員全體不為所動，戴祖儀「變臉」起來說：「唔玩嘞！」鄭衍峰在旁邊大笑說：「點解冇人信嘅？你啲戲好屎！」戴祖儀笑到彎住腰，她說：「完全冇一個人落嚟睇下我點！我對你哋好失望！」

歐陽偉豪、戴祖儀及鄭衍峰先行上333米高的廟仔墩，俯瞰將軍澳工業邨。之後上釣魚翁之前，他們都戴上手套，手腳並用地登上344米高釣魚翁。節目介紹這條由五塊田上釣魚翁的路線全長5.5公里，需時約3小時，難度3.5星。

值得注意的是，節目並沒有提及落釣魚翁的情況及難度。落釣魚翁主要有兩個方法，一個是原路折返，另一個方法是沿西南脊落。上山容易落山難，落這兩段路同樣不簡單，需要手腳並用。看完節目後想上釣魚翁的朋友，請在出發前了解落山路線及考慮落山的難度，計劃好行程，量力而為。

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