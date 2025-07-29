美斯夫婦成Coldplay演唱會Kiss Cam主角　竟與偷情門兩主角撞衫

英國樂隊Coldplay演唱會中的「親吻鏡頭」（Kiss Cam），一星期前因為意外揭發科技公司Astronomer CEO Andy Byron與人才資源總監Kristin Cabot的婚外情，成為全球熱話。Kiss Cam是美國各大運動常見的「間場活動」，偷情事件後不少球隊索性將它改成「Coldplay Cam」，不少現場觀眾以至吉祥物紛紛重演Andy與Kristin經典一幕，玩過不亦樂乎。

Coldplay巡迴演唱會去到北美最後一站邁阿密，Kiss Cam捕捉主角是球王美斯夫婦，有趣的是二人衣著竟與偷情門的一對如出一轍，再成網上熱話。



Coldplay演唱會繼續玩Kiss Cam，美斯夫婦成為主角。（Ｘ）

Chris Martin即席為美斯Rap歌

Astronomer「偷情門」之所以如此熱爆，Coldplay主音Chris Martin抵死的「即場旁述」功不可沒，今次鏡頭捕捉的主角是美斯與太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo），連Chris Martin也不敢亂說話，只是大叫Leo Leo Leo，全場觀眾立即起哄齊叫美斯名字。

美斯夫婦對着鏡頭大方微笑，美斯揮一揮手，安東莉娜初時有點害羞，阿根廷球王右手全程輕扶太太背部，Chris Martin即席Rap一首美斯之歌讚揚他是史上最佳足球員，逗得二人大笑。

美斯夫婦跟偷情門主角撞衫

有趣的是，眼利網民發現美斯夫婦的衣著，竟如Astronomer「偷情門」兩位主角如出一轍，美斯穿上白色恤衫，加上安東莉娜的黑色連身裙，引來網民熱議：「為什麼他們要穿上一樣的衣服？」

美斯效力美職聯球隊國際邁亞密，他與太太和3個兒子欣賞Coldplay在當地舉行的演唱會，安東莉娜在IG分享一家人出席演唱會的合照。