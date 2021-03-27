【澳職方程式】威靈頓鳳凰重生開波即搶韁　FC麥克阿瑟腳軟難企穩

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-03-27 12:34

澳職聯賽本周焦點大戰，有近況回勇的威靈頓鳳凰，於本港時間周日下午作客漸見疲態的FC麥克阿瑟（球賽編號：星期日8，3月28日下午1時05分開賽）。麥克阿瑟這支澳職新丁本身羅致了幾位名牌球員大展拳腳，可是近期狀態下滑，反之鳯凰近期重生，靠得住！

麥克阿瑟早前經歷連續4場作客後，上周主場對「二年生」西部聯，先失1球下反勝，現時球隊在聯賽榜排名第4，看似理想，但其實有一定隱憂。麥克阿瑟在前列分子之中是攻力最麻麻的，連今仗對手、排尾5的鳳凰入球都較麥克阿瑟更多。

麥克阿瑟早前連續作客4仗之後戰績回落，靠着有英超、歐霸經驗的前鋒達比舒利及馬高蘇沙亞達這二人上仗各入1球反勝對手。二人可謂級數與經驗兼備，其中達比舒利值得留意，今季6場有入球下，球隊有5場獲勝。不過亦反映麥克阿瑟攻力問題在於太集中，只要達比舒利一旦死火，球隊威力即時大減。

FC麥克阿瑟前線重心人物（按圖放大）

威靈頓鳳凰前鋒希密特（Tomer HEMED、右一）是球隊前線取分之匙。（Getty Images）

反觀主隊鳳凰上周「一周雙賽」，先被布里斯班獅吼逼和，之後就打出風格大炒墨爾本勝利。鳯鳳這隊來自新西蘭的球隊雖然長期飛不起，不過近來稍見起色，5場有4場不敗，而且中當有4場半場領先。翻查賽績，鳳凰今季上半場必定出現入球，兩軍本季首次對戰時鳳凰一樣半場領先，最終少打1人被追和仍然頂得住不敗。趁近期麥克阿瑟不穩，鳳凰今仗有力繼續創造「半場傳奇」，先食為敬！

本周其餘澳職賽程：

3月26日（周五）16:05 墨爾本城 VS 西悉尼流浪者 3月27日（周六）14:05 布里斯班獅吼 VS 西部聯 3月27日（周六）16:10 中岸水手 VS 墨爾本勝利 3月27日（周六）18:20 珀斯光輝 VS 紐卡素噴射機（MyTV Super 901台直播） 3月28日（周日）15:10 阿德萊德聯 VS FC悉尼（無綫85台直播）