英超｜加里夫巴利承認投熱刺只為一原因　由頭到尾計劃下季回皇馬

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-24 11:15

31歲的加里夫巴利今季以外借身分，從皇家馬德里回歸熱刺，究竟巴利下季有什麼打算？他在代表威爾斯出戰世界盃外圍賽前表示，外借熱刺一季只是為了保持狀態踢歐國盃，一直計劃下季回到皇馬。

加里夫巴利不受皇馬重用，今季被借回熱刺，表現對辦，各項賽事25次上陣攻入10球。巴利與皇馬的合約到2022年屆滿，周薪60萬鎊，據報外借期間，熱刺只承擔當25萬鎊。臨近季尾，巴利去向未定，究竟他想留在熱刺、回到皇馬抑或是有其他打算呢？

巴利近期經常以雙手擺出「雙V」手勢慶祝，究竟是什麼原因？

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巴利表示沒有分心煩惱下季去向，因為他早有計劃。他說：「我今季加盟熱刺的關鍵原因是，希望上陣踢波，保持狀態出戰歐國盃。我原定的計劃是踢一季熱刺，再踢歐國盃，之後我跟皇馬的合約還有一年。我的計劃是回去皇馬，到目前為止都是這樣打算。」

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過去幾季，巴利受傷患影響，在皇馬浮浮沉沉，常坐冷板；今季外借熱刺，上陣機會較多。他說：「回望過去幾年，現在應該是我狀態最好的時候。我覺得很有活力，準備好再出發！我覺得如果在一間球會過得不順利的話，那不如離開一段日子，尤其令自己精神上遠離那間球會的環境。這絕對有好處。」

還記得巴利上季在皇馬開動的「看台」模式（點圖放大）

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威爾斯在今輪國際賽期將出戰兩場世界盃外圍賽，先作客比利時，再鬥捷克，兩場之間會有場決賽對墨西哥。威爾斯雖有回勇的巴利，但左閘賓戴維斯及中場艾朗藍斯都因傷未能披甲。