乒乓團體世錦賽｜港隊取首勝杜凱琹獨取2分　蘇籽童上寶貴一課

2026世界乒乓球團體錦標賽分組賽B階段與昨日開打。中國香港女團昨日下午率先出擊，領軍人物杜凱琹一人獨取2分，幫助香港女團以3：1挫荷蘭女團，順利奪下開門紅。



香港今屆派出杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏出戰世乒團體賽，被分入第4組，同組對手有墨西哥、荷蘭與中國澳門。香港女團於昨日17時與荷蘭展開開門鬥。

香港今屆派出杜凱琹、吳詠琳、蘇籽童、江芷林、李凱敏出戰世乒團體賽。（新華社）

「一姐」杜凱琹任一單出戰，對陣荷蘭球手Britt Eerland。杜凱琹開局迅速進入狀態，以11：4、11：8連下兩城。第三局被對手以11：8追回一局，隨後第四盤雙方激戰3個刁時，最終杜凱琹以14：12驚險贏下本局，為港隊先拔頭籌。

第二局，17歲小將蘇籽童對荷蘭42歲老將李潔，經驗豐富的前輩以3：0贏下本局，總比數追至1：1，蘇籽童在賽後訪問中總結這次失利：

第一次打世乒賽，上場時會緊張。對削球手準備了很長時間，但上場之後發現還有很多需要加強的地方。

第三局，吳詠琳直落3局完勝華裔球手門爍涵，幫助港隊再次領先。

第四局，杜凱琹再次上陣，迎戰剛剛擊敗蘇籽童，從內地移居荷蘭發展運動生涯的李潔。杜凱琹以11：6、13：11、11：9，鎖定勝局。最終港隊以總比數3：1擊敗荷蘭。

贏下開門紅後，當被記者問到對今屆比賽的期待時，杜凱琹表示希望港隊能走得更遠，她幽默地回答：「期待是搬酒店，能順利到第二階段，這是第一個目標。」

杜凱琹表示第一個目標是晉級到第二階段。（微博＠ITTF國際乒聯）

今日下午5時，杜凱琹將繼續領軍港隊迎戰墨西哥，香港男團亦在同一時間亮相，由黃鎮廷、陳顥樺、林兆恒、姚鈞濤、關文皓組隊出戰，對手是南非。

兩年一度的世界乒乓球團體錦標賽即將在4月28日開鑼，今年是賽事100周年，特意返回第一年的主辦地點倫敦上演。團體世錦賽男、女子各64隊參賽，小組賽1A與1B兩組，1A組的8隊為種子球隊，憑小組賽成績爭種子排名，其餘球隊被分成14個小組，各組首名與6隊最佳次名將直接出線32強，最後4個名額則由其餘次名球隊以附加賽爭晉級。