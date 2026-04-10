WTT太原挑戰賽｜62歲倪夏蓮夥年輕混雙拍擋不敵港隊　16強止步

WTT挑戰賽太原站混雙資格賽。代表盧森堡參賽的倪夏蓮和搭檔拉丹諾域（Luka Mladenovic）以3：0戰勝對手，晉級正賽。4月9日，這對「老少」搭檔又在混雙正賽中負於中國香港組合黃鎮廷／杜凱琹，16強止步。



但這位62歲的老將沒有太多沮喪。「非常好，這是國際大賽的高標準。」倪夏蓮如此評價太原站的設施和氛圍，而這也是她手腕骨折後參加的首個大型賽事，至今她的手腕裏還留着一塊金屬片。

本屆賽事是倪夏蓮手腕骨折後參加的首個大型賽事。（Getty Images）

「傷病對我的影響不大，只是年齡不饒人。」倪夏蓮如是說。然而，年齡雖不饒人，卻從未成為她的真正障礙。作為一名六戰奧運會的老將，倪夏蓮被譽為乒乓球界的「不老傳奇」。

1963年，倪夏蓮出生於上海，9歲開始打乒乓球。1983年，她代表中國隊奪得世乒賽女團冠軍和混雙冠軍。那一年，她20歲。

後來，她去了盧森堡，繼續打着她最愛的乒乓球。真正讓倪夏蓮「火出圈」的，是2021年休斯敦世乒賽。彼時，58歲的她和搭檔戰勝了一對年輕組合，賽後她笑着蹦跳着慶祝，像個小姑娘。2023年，60歲的她在WTT支線賽貝魯特站奪得女單冠軍。

2021年休斯敦世乒賽她和搭檔戰勝了一對年輕組合，賽後她笑着蹦跳着慶祝。（Getty Images）

面對比自己小四十多歲的對手，倪夏蓮的動力從何而來？「我要享受乒乓球。」這句話，倪夏蓮說過很多遍。還有一句廣為流傳的話：「我打球不是為了證明什麼，是因為我真的喜歡。」倪夏蓮說，「我現在做的事情不是我個人的事，因為他們需要我，這是一種責任。」

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此前，倪夏蓮針對「飯圈」現象說道，

我希望年輕選手盡力成長，無需太在意其他聲音，只需要明白成長的過程就可以了。

在太原她又補充道，「作為一個職業運動員，要忠於自己的職責，努力打好球就是了。」

至於兩年後的奧運會，倪夏蓮滿是期待。「夢想還是要有的，萬一成功了呢？」

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