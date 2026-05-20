U17亞洲盃決賽上演中日大戰　小組賽曾負日本　主帥：已汲取教訓

【足球】2026年U17男足亞洲盃在周二（19日）進行的準決賽中，中國隊以2：0戰勝澳洲，時隔22年再次闖入該賽事決賽。



U17男足亞洲盃比賽歷史上曾幾度易名，中國隊在1992年和2004年兩次奪得該項賽事冠軍。在周五（22日）舉行的決賽中，中國將決戰日本，衝擊歷史第三冠。

U17男足亞洲盃準決賽中國隊以2：0戰勝澳洲。（Getty Images）

U17男足亞洲盃準決賽中國2：0勝澳洲：

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本場準決賽一開場，中國便積極發起進攻，持續向澳洲防線施壓，創造出比對手更多的進攻威脅。上半場比賽，中國總共6次射門，3次射正，但未能把握機會攻破對方球門，雙方在上半場互交白卷。

經過短暫調整，中國在下半場開場4分鐘便打破僵局，周雨諾前場偷波後將球傳給中路高速插上的帥惟浩，後者推射破門，中國取得1：0的領先。落後的澳洲隨即加強進攻，但面對中國的堅韌防守，始終未能實現破門。

下半場補時開始階段，替補出戰的謝晉抓住機會在禁區內完成破門，幫助中國以2：0鎖定勝局。

中國隊補時階段在禁區內完成破門鎖定勝局。（Getty Images）

帥惟浩在賽後說：

這場比賽我們全隊非常團結，拼盡全力拿下了比賽。

中國隊的日本籍主教練浮嶋敏評價說，中國球員在今屆亞洲盃表現出了極強的韌性，「特別是在艱難的狀況下，他們依然能夠將自身韌性保持到最後」。

中國U17男子足球隊。（Getty Images）

在另一場準決賽中，日本在0：1落後的情況下在下半場補時階段實現絕地反擊，將比分扳平，並在互射十二碼中以3：2險勝衛冕冠軍烏茲別克晉級決賽。

在本屆亞洲盃小組賽階段，中國曾以1：2負於日本。浮嶋敏表示，球隊已從小組賽對日本的失利中總結了經驗教訓。面對即將到來的決賽，他將結合中國的自身特點和對手的攻防理念加強相應部署。

謝晉說，雖然小組賽曾負於日本隊：

但我們還是相信自己，不懼怕任何一個對手。

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