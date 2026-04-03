日本女足奪亞洲盃　主帥尼爾遜卻不獲續約　日足總嫌太溫和無激情

日本女足主帥尼爾遜（Nils Nielsen）13日前才領軍奪得亞洲盃冠軍，日前竟遭日本足總派「無情雞」開除。



日本足總在周四（4月2日）宣布這項消息時，給出的理由是尼爾遜「執教過於寬鬆」，並「缺乏激情」。

日本足總4月2日宣布，尼爾遜不再擔任日本主帥。（Getty Images）

現年54歲的尼爾遜自2024年12月起執教日本女足，是球隊歷史上首位外籍主帥。這名來自丹麥領地格陵蘭的主帥，在上月21日於澳洲悉尼舉行的女足亞洲盃決賽上，帶領日本以1：0擊敗東道主澳洲，第三次奪得這項賽事的冠軍。

奪冠卻下課，尼爾遜剛帶領日本女足奪得2026女子亞洲盃冠軍：

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日本足總說，尼爾遜的合約在亞洲盃結束後到期，而董事會決定不再與其續約。

日足總：需要更嚴格的主帥

足總主席宮本恒靖說：「在考慮爭奪重大國際賽事冠軍和綜合各種因素後，我們做出這一決定。」

日本足總主席宮本恒靖（圖）和女足國家隊總監佐佐木則夫，均認為尼爾遜無法帶領日本女足在明年巴西世界盃中取得好成績。（Getty Images）

日本隊在本屆亞洲盃表現出色，攻入9個球僅失1球。尼爾遜曾形容球隊「令人振奮」，並說自己「非常幸運能執教這樣優秀的球隊」，因此事前根本沒有任何跡象顯示他會這麼快離任。

女足國家隊總監佐佐木則夫認為，如果繼續由尼爾遜執教，日本將無法贏得明年在巴西舉行的世界盃。他說：

他的執教方式過於寬鬆、不夠嚴格。我們需要更嚴謹的方法和更嚴格的訓練。 佐佐木則夫

曾帶領日本奪得2011年世界盃冠軍的佐佐木還說，尼爾遜「性格溫和」，不夠強硬，難以贏得世界級大賽冠軍。「在與他討論如何帶領球隊更進一步時，我們感覺他缺乏激情。」

佐佐木還透露，日本女足的下一任正式主帥多半會是日本人。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】