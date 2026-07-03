莫迪歷童年難民營苦練球技　克羅地亞奇才遺憾退場︱世界盃人物誌

葡萄牙對克羅地亞這場2026世界盃32強大戰，41歲的C朗拿度遇上40歲的莫迪歷（Luka Modrić），無論如何都有一個傳奇率先退場。

連續兩屆均領軍踢足7場的「魔笛」可謂老驥伏櫪，有心有力，全場依然不惜氣力走上走落，遺憾身邊隊友實力不如對手。5戰世界盃收穫1亞1季，當代中場大師莫迪歷在這個足球最大舞台的演出，帶點遺憾就此落幕。



世界盃2026︱莫迪歷老驥伏櫪，仍有心有力，可惜難阻克羅地亞出局。（路透社）

戰火中的童年養成堅毅心智 6歲那年親歷祖父遭處決

莫迪歷與C朗同在1985年出生，今年9月他也踏入41歲，去年才從皇馬轉投AC米蘭，今場在一班「後生仔」之中，依然能夠奔跑全場，體能和狀態仍好得令人嘖嘖稱奇，那份鬥心和堅毅教人起敬。

莫迪歷「老而彌堅」，不得不提他多災多難的童年。他出生的時候，國家名稱仍是南斯拉夫，一家人在韋萊比特山脈（Velebit）一條村過着與世無爭的生活。父母到針織廠上班，他年紀小小便隨祖父在山上幫手和放羊。可是好景不常，克羅地亞獨立戰爭爆發，祖父在他們的家附近遭塞爾維亞叛軍處決，連一家人所住居所也被燒毀，那一年他只得6歲。

莫迪歷與祖父感情深厚，與世無爭的生活因戰火波及而改變一生。（Ｘ）

難民營中苦練球技 領克羅地亞世界盃闖高峰

他與祖父感情深厚，就算多年過後仍清楚記得這一切。無情戰火之下，他與父母和兩個妹妹逃到扎達爾（Zadar），在難民營一住便是7年。莫迪歷的足球之路，便是在沒有球場、沒有足球學校，甚至沒有將來下展開——一個超級活躍的男孩，在難民營內的走廊、停車場不斷踢足球，甚至抱着足球入睡，因為當時他可能根本沒有明天。

艱苦的歲月練就強大心智，從薩格勒布、倫敦走到馬德里，莫迪歷以上乘技藝征服球場，名字已無人不識。2006初戰世界盃，克羅地亞缺席一屆後到2014再登場，踏入全盛期的2018年一路領軍勇闖決賽，無奈敵不過陣容強大的法國隊獲得亞軍，但已超越蘇加、波班等克羅地亞「黃金一代」在1998獲得季軍的成績。

莫迪歷2018世界盃光芒四射，獲頒當屆最佳球員大獎，可惜克羅地亞決賽不敵法國。（Getty Images）

40歲莫迪歷今屆仍場場正選 中場大師世盃「最後一舞」

到2022年以為已是強弩之末，莫迪歷仍能領軍戰至4強才不敵最終封王的阿根廷，季軍戰擊敗摩洛哥獲得一個安慰獎。2026領軍再戰，面對葡萄牙依然能力戰至最後，可惜補時16分鐘一次爭議判決，克羅地亞1：2敗陣，亦可能是這位一代中場大師在世界盃的最後一戰。賽後一班隊友以及對手個個逐一上前與他擁抱，他冷靜安慰痛哭的隊友，無法帶來勝利，他無甚表情地向觀眾席上的球迷揮手致意。

賽後克羅地亞教練達歷（Zlatko Dalić ）承認今場或是莫迪歷的世界盃「最後一舞」，「天曉得4年後會發生什麼事，回國後我們會再談談。盧卡（莫迪歷）表現再次非常出色，他是我們其中一位最重要球員，我對他（的世界盃之旅）就此結束感到很抱歉。他再次展現性格與質素，帶領克羅地亞直至最後一刻。」

世界盃2026︱莫迪歷與C朗惺惺相惜，賽後互相問候擁抱。（路透社）

C朗：「他是個足球傳奇，而且至今依然是」

莫迪歷5戰世界盃，跟C朗、美斯、紐亞、長友佑都、梅斯利拿和奧祖亞一樣獲得傳奇臂章，曾帶領人口不足400萬的克羅地亞先後得過第二、第三名，今屆仍在克羅地亞全數4場比賽正選上陣，連從不服輸的前皇馬隊友C朗拿度亦說，「我跟盧卡並肩作戰多年，年紀亦相若，我認為他是個足球傳奇，而且至今依然是。」兩大傳奇由2012至2018在皇馬共事6年，莫迪歷的歐聯和西甲獎盃分別都較C朗多兩個。

在C朗、美斯壟斷足球金球獎（Ballon d'Or）的年代，莫迪歷是第一個中止這個走勢的人，2018年獲此殊榮。他在皇家馬德里6奪歐聯，4奪西甲冠軍，在不同球會出戰23個職業球季，就算在剛結束的球季在AC米蘭，依然在觸球次數、成功傳球、引球跑動距離、搶回控球權等多項數據在隊中排第一位。

世界盃2026︱快將41歲的莫迪歷仍能跑足全場。（路透社）

連葡萄牙主帥馬天尼斯亦在賽後讚揚莫迪歷，「依然像個年輕人般比賽」，他所說的不止體能和戰術，而是心態，還有他總是能夠在控球在腳下作出正確決定的本事，「他能夠視乎比賽走向，找出他的節奏，總是作出正確判斷。」

他在今屆決賽周，為克羅地亞的上陣次數突破200場，對葡萄牙一戰是他第202次為格仔軍團上陣，也可能是在世界盃決賽周上的最後一次。