日本入球機器上田綺世　化不甘為力量閒角變王牌︱世界盃．人物誌

不知是否受到《足球小將》漫畫系列影響，日本男子成年國家隊歷年進攻中場人才輩出，多產型射手卻沒多少個，遺憾三浦知良出現得太早，否則日本可能早已突破世界盃16強的關卡。

近年隨着外流歐洲頂級聯賽的日本球員愈來愈多，2026世界盃陣中終於有個歐洲頂級聯賽神射手——上田綺世。這個對入球極度執着的年輕人，帶着上屆的悔恨渴望由日本陣中的邊緣人變身王牌，他說到做到，分組賽對突尼西亞延續在球會的火熱狀態梅開二度，下一關卻要在32強挑戰巴西的世界級防線。

上田綺世從小已是個入球癡，醉心研究每個頂級前鋒的入球方式，並嘗試融入在自己的比賽之中，磨練廿多年的好本領，能否再次及時發揮出來？

世界盃2026直播

32強︱日本 Vs 巴西｜6.30 凌晨01:00 Now 618/616台



世界盃2026︱大家知不知道日本陣中有個荷甲神射手？他的名字是上田綺世。（路透社）

從小已對入球執迷 醉心研究世上神鋒射術

跟不少人一樣，上田綺世一開始對足球的熱愛和知識來自父親。他爸爸上田晃在家鄉茨城縣水戶市的業餘球隊踢波，小時候看着父親在場上入球而對足球生興趣。由3、4歲起已愛上睇波，尤其是入球一刻，他視足球為一種以入球為主的運動，加入當地專為小學生而設的濱田吉田丘足球少年團不久、6歲那年入球數目已經超越爸爸。

從那時開始，他每天均會跟爸爸一起收看外國足球比賽，看盡每場歐洲主流聯賽、世界盃和歐洲國家盃賽事，上田綺世曾憶起那段日子，「2005年左右我常常在看巴塞隆拿和AC米蘭，巴塞有朗拿甸奴，但我最喜歡伊度奧；皇家馬德里我喜歡朗拿度，AC米蘭的話是舒夫真高。我也喜歡基斯普、魯爾、恩沙基和其他射手型前鋒。」

上田綺世的爸爸昔日為他的足球路打下結實基礎，他本人剛剛也做爸爸了。（IG）

每天與爸爸睇波講波經 為入球苦心孤詣

他不止愛看足球比賽和球星，並嘗試研究每個前鋒的特性和獨特入球方式，例如軒歷拿臣身材矮小但門前頂上功夫出色，他會思考：「拿臣到底是如何在走位時瞞過對手？」換成恩沙基，便會在想：「為何他總是站在越位邊緣？」如果是魯爾，就變成：「到底他在龍門前面，是如何構思出這個射門方式？」上田綺世看着這班頂級前鋒比賽時會完全代入其中，把他們在場上所作的每一步都當成是自己，猜想假如是他的話又會如何應對。

獨自思考訓練以外，他亦會每天與爸爸一起研究。爸爸上田晃同時是他在少年球隊的教練，即使爸爸對他要求相當嚴格，為求進步他亦甘之如飴，父子感情至今仍十分好。由於少年隊只在周日訓練，平日每天放學他會到鄰近家裏的公園踢波直至日落，周六會跟爸爸一起練習射門，從小學五年級起加入一間足球學校精進個人技術，學習在單對單、二打二、窄角度等不同情況下如何用球以及戰術運用。

上田綺世曾因太矮被鹿島鹿角放棄，但之後在法政大學光芒四射，再次加入母會。（IG）

升中只得150cm 進鹿角梯隊大門卻提早下車

準備充足下，上田綺世升讀中學時已被鹿島鹿角的少年梯隊選中，卻因身高問題阻礙進展。中一那年他身高只得150cm，3年間長高至接近170cm，那段時間受到連串傷病困擾，康復後又因為未能適應發育後的身軀，足球路上停滯不前，未能從鹿角的少年隊升上青年軍。

上田在低谷中遇上人生首個伯樂，鹿島學園足球隊教練鈴木雅人看中他的射手觸覺，全力招攬他入隊，於是他到鹿島學園升讀高中。說到這一段，上田憶述：「當時我會踢前鋒、翼鋒和防守中場，那時仍很瘦，仍不高。我是個好球員，但第一年並不出眾。」頭兩年均不是校隊正選，亦未曾在入選日本任何年齡梯隊，甚至連茨城縣代表資格也落空。

上田綺世2025/26球季以25個入球成為荷甲神射手。（IG）

低谷中遇上伯樂 入球機器是這樣煉成的

轉捩點是高中第三年，他突然長高變壯，而且速度大幅提升。入球的決心和能力從入隊首年已經有，招牌右腳射門亦出色，然而鈴木雅人監督告訴他，「如果你的左右腳、頭部均能入球，活動範圍可更廣闊。」

當時上田的防守意識低，隊中其他球員會埋怨，但鈴木雅人監督為他護航：「他的強項是不停追逐入球」，容許他在場上所做一切均以取得入球為先。鈴木雅人稱，上田不是那種為沉迷訓練的類型，但從未錯過任何一次射門練習，而且在關鍵賽事表現尤其突出，能夠在九成重要比賽入球。

2022世界盃上田綺世已在日本陣中，但只落場45分鐘。（路透社）

加入法政大學即光芒四射 成日本極少數大學生國腳

此時上田已長高至182cm，在鈴木雅人監督悉心栽培下一步步進化成入球機器，校際聯賽18場攻入33球，亦曾在一場縣際賽事下半場連入4球為球隊反勝。就算未獲任何職業球隊青睞再遇挫折，他在鈴木雅人監督推薦下升讀法政大學，加入這支日本大學足球界的豪門。上田一加入法政大學已光芒四射，領軍時隔42年重奪全國大學錦標，翌年已收到國家隊主帥森保一徵召，是日本隊歷來極少數的大學生國腳。

2019年7月、首次入選大國腳後兩個月，曾經放棄他的鹿島鹿角再次找上門來，於是離開法政大，展開職業足球生涯。加入日職聯賽頭兩年角色均以後備為主，4年間入球量和表現逐年進步。2022卡塔爾世界盃冬季上演，他剛出國加盟比利時球隊布魯日舒高（Cercle Brugge）不久，就算在比利時18場入8球，日本主帥森保一在世界盃大軍選擇他而放棄古橋亨梧，還是引發重大爭議。

今屆上田綺世由閒角變主角，對突尼西亞梅開二度獲選最佳球員。（IG）

上屆爭議入選留悔恨 今屆挾荷甲神射手威名再上場

當時古橋亨梧在蘇超豪門些路迪狀態火熱，落選世界盃大軍的他之後在2022/23球季以27個入球成為蘇超神射手，成為歷來首個日本球員能夠當上歐洲頂級聯賽的射手王。森保一當時是這樣說的：「我們選擇了那些跟球隊頻率一致的球員，能夠在比賽中一起走位和配合，通過組織能利用他們個人長處的球員。」

上田綺世上屆在爭議聲中入選，日本首場分組賽勝德國未有落場，次輪對哥斯達黎加正選登場，毫無貢獻之下半場已被換出，之後反勝西班牙、16強對克羅地亞均未再落場，整屆世界盃之旅只有次仗那45分鐘。首戰世盃的上田緊張得發揮不出水準，曾希望在下半場把握表現機會，卻被調離場，有報道指上屆世界盃後日本隊解散時森保一曾對他說：若心有不甘，只能繼續走，因為只有堅持，才有機會洗刷遺憾。

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曾因太矮足球路受挫，上田綺世如今高大威猛如模特兒。（IG）

日本隊新一代「入球機器」 亞洲一哥劍指冠軍

上田把這份不甘心化成力量，回到布魯日舒高不斷入球，轉戰歐洲首季即以22個入球在比甲射手榜名列次席。雖然當上首位歐洲頂級聯賽神射手的日本人是古橋亨梧，但上田過去3年半不斷提升自己，2023年轉戰荷甲加盟飛燕諾，2025/26球季獲一代名將雲佩斯指導下開竅，以25球榮膺荷甲神射手，亦再次入選日本世界盃大軍。上田的足球路從小已不斷遇上挫折，身高、傷病、被鹿角放棄，他一一克服過來，種種逆境長年下來鍛煉出堅毅心志，上屆世界盃的失意亦不能將他打倒，並以更強大姿態重回這舞台。

反觀古橋之後在球會的表現愈來愈沉，上季加盟英冠伯明翰亦無起色，似在印證森保一當年的選擇或許是對的。上田綺世對突尼西亞一仗梅開二度兼收穫助攻，領日本大勝4：0，藍武士等待多年，終於出現一部「入球機器」，「相比起上屆世界盃，我的踢球質素不再相同，並且帶着自信而戰。」3年半前穿上藍武士21號,球衣，今屆改穿18號，既是爸爸偶像奇連士文的號碼，也代表上田父子倆在足球路上的愛與羈絆，為他添上額外力量。

32強對巴西一戰前面是一班星光熠熠的世界級球星，上田帶着這份自信衝擊艾利臣把守的最後一關，目標豈止16強和8強，而是夢寐以求的世界盃冠軍。

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