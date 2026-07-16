2026世界盃來到最後直路，阿根廷與英格蘭這場宿敵大戰果然峰迴路轉，美斯再次領軍驚險反勝，連續兩屆入決賽，屆時將重遇耶馬，與西班牙爭冠。

英格蘭落敗後，將跌入季軍戰，與法國爭奪這個「安慰獎」，不過仍有份爭神射手的麥巴比、哈利卡尼和比寧咸，或因此有多一分動力。

今屆賽事季軍戰和決賽，均在VIU TV有免費直播。



世界盃2026｜4強／決賽走線圖

（01美術製圖）

世界盃2026直播賽程︱季軍戰及決賽



7月19日︱季軍戰

法國 Vs 英格蘭︱凌晨 05:00 VIU 99台、Now 618/616台



7月20日︱冠軍戰

西班牙 Vs 阿根廷︱凌晨 03:00 VIU 99台、Now 618/616台



世界盃2026︱美斯領阿根廷連續兩屆晉身決賽。（路透社）

世界盃2026直播賽程︱4強賽果



7月15日

法國 0：2 西班牙



7月16日

英格蘭 1：2 阿根廷



世界盃2026︱英格蘭曾憑哥頓的入球領先,，惜末段連失兩球敗陣。（路透社）

世界盃2026︱8強賽果



7月10日

法國 2：0 摩洛哥



7月11日

西班牙 2：1 比利時



7月12日

英格蘭 2：1挪威（加時）

阿根廷 3：1 瑞士（加時）



世界盃2026︱西班牙金童耶馬。（路透社）

世界盃2026︱16強賽果



7月5日

加拿大 0：3 摩洛哥

法國 1：0 巴拉圭



7月6日

巴西 1：2 挪威

墨西哥 2：3 英格蘭



7月7日

西班牙 1：0 葡萄牙

美國 1：4 比利時



7月8日

阿根廷 3：2 埃及

瑞士 0：0 哥倫比亞（互射十二碼瑞士勝4：3）



世界盃2026︱法國隊長麥巴比。（路透社）

世界盃2026︱決賽形勢：

西班牙技術擊倒法國 變身最強神盾率先入決賽

法國在麥巴比、奧士文尼迪比利和奧利斯3大星將領軍下，8強順利擊敗摩洛哥再過一關，他們是今屆整體實力最強、發揮最理想的一隊。法國在準決賽的對手，是力挫比利時的西班牙。結果今屆所向披靡的法國，受制西班牙全軍的水準發揮，終以0：2敗陣。事先張揚最後一屆領軍的迪甘斯，無緣連續三屆帶法國入決賽。

今次亦是富安迪教練領軍的西班牙，自2024歐國盃、2025歐國聯之後，連續3年在大賽4強擊敗法國。「金童」耶馬兩年前以16歲之齡領西班牙贏得歐洲國家盃，首戰世界盃在剛傷癒下，一直狀態平平，然而主帥富安迪戰術到位，見前線星將缺態、球隊攻力不如歐國盃勇銳，索性加強防守，結果7仗只失1球，成為最強神盾，對法國亦踢出今屆球隊最精彩一仗。晉身決賽無論對手是阿根廷還是英格蘭，亦會被看高一線。

世界盃2026︱比寧咸一再拯救英格蘭，可惜仍無緣決賽。（路透社）

美斯神光再現 領阿根廷戲劇性反勝英格蘭 連續兩屆入決賽

應屆冠軍阿根廷，今屆一路未能發揮最佳水平，除隊長美斯以外，其餘主力表現均在水準以下，8強幾經辛苦鬥足120分鐘才擊敗瑞士。4強遇上英格蘭，再次是先落後一方，在對手在優勢中反而愈踢愈亂的情況下，憑美斯兩次送出助攻反勝。

阿根廷在決賽遇上西班牙，美斯將會在賽場上重遇一班目前效力巴塞的「小師弟」，當中包括與他特別有淵源的「金童」耶馬。年紀相差20歲的兩代球王同場較技，「散步帝」美斯再次高舉大力神盃，還是年輕的耶馬能領西班牙再次登頂？

世界盃2026︱西班牙主帥富安迪。（路透社）

世界盃2026｜美斯今屆再次光芒四射。（路透社）

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