紐約馬拉松︱Andreas Almgren由觀眾變冠軍 瑞典跑神征服魔鬼賽道

今年紐約馬拉松男子組賽事，因為瑞典中距離好手艾姆格連（Andreas Almgren）參賽而備受跑界注目，大家都很好奇，這位一年內兩度刷新歐洲半馬紀錄的跑者，能否首戰馬拉松便勝出？艾姆格連大半程穩穩跟在領先集團前方，比賽後段當對手一個個跟不上，他愈跑愈快，以2小時6分01秒勝出賽事，不止初馬即獲勝，而且更造出negative split，賽後他說：「我從未試過賽後情緒如此激動」。



紐約馬拉松︱瑞典中距離好手艾姆格連初馬即勝出賽事。（路透社）

瑞典中距離好手艾姆格連 一年內兩破歐洲半馬紀錄 紐約戰初馬

艾姆格連是典型的中距離跑手，少年時代主力跑800米，之後跑遍1500米、3000米、5000米和10000米多個距離。去年東京世錦賽10000米奪銅，同年10月在華倫西亞半馬跑出58分41秒的歐洲新紀錄，成為首個半馬跑進59分內的歐洲跑者。今年他8月在歐洲錦標賽10000米首度封王後，9月再在世界路跑錦標賽以58分06秒刷新半馬歐洲紀錄，僅一個多月後，便迎來人生首場馬拉松，而且更是「六大馬」之中出名難跑的紐約馬。

紐約馬拉松︱艾姆格連末段領放。（路透社）

去年做完觀眾作出生涯重大決定：明年我想參加紐約馬

長跑好手都想做成績，為什麼艾姆格連初馬要選多橋多上斜的紐約馬？他賽後接受各大傳媒訪問時提到，一年前到紐約觀戰後，「比賽當晚我傳訊息給經理人，告訴她明年我想參加紐約馬。對方的回應是：『你肯定嗎？』然後我開始告訴她，我的長遠計劃。至少在我心目中那是個好的計劃，一年後，我勝出了這個賽事。」

紐約馬拉松︱艾姆格連前段守在領先集團前方。（路透社）

曾受傷患折磨 自認「或許已無法達到世界級」

艾姆格連並不是那種一開始已橫掃獎牌的天才，相反，2016年一次嚴種壓力性骨折傷患，令他復出後戰績下滑，2018年再次受傷，一度令他絕望得以為無望當上世界頂級跑手，「當時我不斷地在比賽表現差勁，一場又一場都是如此。去到一個地步我在想：『是啊，我或許已無法達到世界級，但希望至少可以再次晉身瑞典國家隊。」艾姆格連憑這個信念一步步向更長距離進發，亦漸有成績，他直言，「2024年之前，我從未想過能成為最佳跑手之一。」

紐約馬拉松︱艾姆格連。（路透社）

保持信念設下「困難但能夠達到的目標」 一步步跑上世界頂端

艾姆格連分享，「我認為你要設下困難但能夠達到的目標，我也是直到今次比賽備戰期間，才開始相信我有可能贏出這次賽事。」 首次踏上全馬賽道，他說：「我只是盡量保持在前列，然後看看發生什麼事。這也是我選擇紐約（戰初馬）的其中一大原因，大家都好像不太關心時間，只是盡力嘗試取得好名次，因此我想參與並嘗試勝出。」

紐約馬拉松︱比賽末段只剩下艾姆格連與傑巴二人。（路透社）

紐約馬拉松初馬即勝 艾姆格連更跑出negative split

在有一定難度的紐約馬賽道，頭半程眾跑者均相對保守，艾姆格連半程時間1小時04分04秒守在第二位，3秒之差落後摩洛哥的泰比（Zouhair Talbi）。去到40公里只餘下他、去年冠軍傑普圖（Benson Kipruto）和意大利的傑巴（Yemaneberhan Crippa）三人，艾姆格連稱，「最後5公里我感覺今日尚有餘力，於是我想：『好吧，好好享受最後數百米』」，末段衝刺愈跑愈快，以2小時6分01秒勝出，傑巴以13秒之差得亞軍，傑普圖以2小時6分27秒跌至第四，三甲不入。艾姆格連不止初馬即勝，而且前半程時間1小時04分04秒，後半程1小時01分57秒，寫下2分7秒的negative split。

紐約馬拉松︱冠軍艾姆格連，亞軍傑巴，季軍Kamohelo Mofolo。（路透社）

一年間由觀眾變冠軍 「不能有一次更美好的初馬」

艾姆格連稱，「如果可以跑到2小時05分的成績會更好，但我為贏出賽事感到很開心」，更表示，「我可能從未試過賽後如此情緒激動。這是我的首個馬拉松，不知道應該有什麼感覺……不能有一次更好的初馬，一切較我想像的更美好……我快要哭了。」一年前，艾姆格連在紐約馬賽道旁做觀眾，想不到12個月後他便參與其中還贏得男子組冠軍，甚至可能是他職業生涯中一場最重要的勝利。

紐約馬拉松︱艾姆格連展示冠軍獎牌。（路透社）

賽前數天他接受Marathon Handbook訪問時，確認2028洛杉磯奧運「95%會出戰10000米賽事」，不過他也想通過今次初馬觀察自己在馬拉松的潛力，「如果今年和明年我也能在馬拉松寫下佳績，2028奧運可能會轉跑全馬，又或者會兼跑10000米和馬拉松兩項。」艾姆格連指出，無論如何他在2028奧運後必定會轉戰全馬，而在紐約的夢幻初馬過後，亦為他在2028奧運參加什麼項目添上選擇。