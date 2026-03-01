東京馬拉松︱豐配友打破何杰全國紀錄　末段爆贏大迫傑及鈴木健吾

2026東京馬拉松男子精英選手均有不俗發揮，24歲的中國選手豐配友跑出2小時5分58秒的佳績，打破何杰2024年在無錫馬拉松寫下的2小時6分57秒全國紀錄，亦意味中國男子馬拉松進入「2小時05分時代」。



東京馬拉松︱豐配友以2小時5分58秒打破何杰的中國男子馬拉松紀錄。（新華社）

東京馬拉松︱跑界聚焦大迫傑與VS鈴木健吾「日本一哥對決」

今年東京馬拉松大家都將焦點放在日本全馬紀錄保持者大迫傑與前紀錄保持者鈴木健吾的對決。大迫傑2018年10月在芝加哥馬拉松以2小時5分50秒首度刷新日本男子馬拉松紀錄，並在2020年3月的東京馬拉松以2小時05分29秒再次破紀錄。不過首個突破2小時5分鐘關口的日本跑者，是較大迫傑小4歲的鈴木健吾。

2021年2月，鈴木健吾在琵琶湖每日馬拉松跑出2小時04分56秒的新日本紀錄，當時他在賽後表示完全沒想到自己可以跑出這樣的成績，「坦白說最吃驚的就是我本人」。大迫傑出戰2021年東京奧運後，一度宣布退役，惟他在半年後、2022年2月復出賽場，以出戰巴黎奧運為目標。

大迫傑在斜路甚多的巴黎奧運，以2小時9分25秒得第13名，另一日本跑手赤崎曉以2小時7分32秒得第6名，是亞洲及日本成績最佳一人。復出後遲遲未能突破的大迫傑，並未氣餒，去年底在華倫西亞馬拉松跑出2小時4分55秒，以1秒之差刷新鈴木健吾保持近5年的紀錄，個人第三度創下日本新紀錄。時隔3個月的今天，大迫傑與鈴木健吾在東京馬拉松正面交鋒，成為備受注目的「日本兩代一哥之戰」，賽前記者會上二人亦被日本傳媒重重包圍。

東京馬拉松賽前記者會，大迫傑與鈴木健吾被日本傳媒包圍。（Ｘ）

三非洲選手由頭鬥到尾 泰基利順利衛冕

比賽一開始，大迫傑、鈴木健吾及豐配友，與前列逾10位精英跑手組成領先集團領放。領先集團中有10位非洲選手，5人來自肯雅，5人來自埃塞俄比亞，再加上摩洛哥裔的意大利選手艾奧亞尼（Iliass Aouani）。一班非洲精英跑手連同艾奧亞尼在10公里開始稍佔優勢，大迫傑、鈴木健吾及豐配友稍為落後在第二集團。

最終埃塞俄比亞23歲選手泰基利（Tadese Takele）奪冠，連續兩年在東京馬拉松封王，肯雅的托來迪（Geoffrey Toroitich）和門尤（Alexander Munyao）分列亞、季，然而三人的個人時間同為2小時3分36秒，大會成績泰基利和托來迪的時間同為2小時3分37秒，門尤則多一秒，可見戰況如何激烈。

埃塞俄比亞23歲選手泰基利（Tadese Takele）連續兩年在東京馬拉松封王。（路透社）

豐配友末段爆贏大迫傑及鈴木健吾 改寫中國男子紀錄

前10名選手之中，9人正是領先集團內的非洲選手，唯一例外就是去年在東京舉行的世錦賽獲得馬拉松銅牌的艾奧亞尼，他以2小時4分26秒得第六名。

身處第二集團的大迫傑、鈴木健吾和豐配友，幾乎全程「拍跳」，三人在各路段成績雷同，直到最後數公里末段衝刺，豐配友爆贏兩位日本選手，以2小時5分58秒得第11名，是成績最佳的亞洲選手，並改寫了中國男子馬拉松紀錄。

東京馬拉松︱豐配友末段衝刺爆贏大迫傑。（Ｘ＠TokyoMarathonFoundation）

豐配友來自貴州 中國新一哥距離日本與亞洲紀錄愈追愈近

大迫傑以1秒以差、2小時5分59秒得第12名，亦是日本成績最好的一位。鈴木健吾緊隨其後，以2小時6分9秒得第13名。

豐配友一舉打破2小時6分鐘大關，足足較何杰的舊紀錄快近1分鐘，也令中日之間差距進一步收窄。豐配友今次寫下的2小時5分58秒，與大迫傑去年在西班牙創下的2小時4分55秒，只剩下1分多鐘的距離。亞洲男子紀錄由巴林選手艾阿巴斯（El Hassan El Abbassi）創下，他在2018年華倫西亞馬拉松以2小時4分43秒獲得亞軍兼創下亞洲紀錄。

來自貴州的豐配友，獲教練李長忠讚揚「訓練刻苦，從不偷懶」，指出愛徒在馬拉松賽場持續進步來自長年堅持參加10000米比賽，強調「要成為優秀的馬拉松運動員，首先得是優秀的5000米和10000米選手」，李長忠亦點出豐配友兼具貴州運動員特有、「在高原上一步一步跑出來的韌勁」。恰巧的是，他對上一次PB，正是艾阿巴斯及大迫傑分別寫下亞洲及日本紀錄的福地——華倫西亞。豐配友2024底在華倫西亞馬拉松跑出2小時7分6秒，刷新個人最佳成績，時隔一年多，他在東京跑快多1分8秒。24歲的年紀，對馬拉松選手來說仍是十分年輕，豐配友未來仍有望繼續衝擊各項紀錄。