跑步︱黃卓寧無心插柳突破240　大阪馬拉松又熱又曬成歷來第五人

今日（22日）是一年一度的大阪馬拉松，天氣卻突然回暖，又熱又曬的不利因素下，多位參賽的香港長跑好手均成績平平，唯獨25歲的黃卓寧不止寫下個人最佳成績，還一舉跑進2小時40分大關，成為香港歷來第五位達成此創舉的女將。

Sub-240（2小時40分以下）彷如本地女跑手一個重大關口，對2021年初馬已在渣馬「魔鬼賽道」跑出2小時43分17秒的卓寧來說，這3分多鐘總是這麼近、那麼遠，過去5年來歷盡千回百轉，總是求之不得，今次事前無計劃下參賽，反而在無心插柳下達到了。



黃卓寧在大阪馬拉松突破2小時40分大關，成歷來香港女將第五人。（Heartbeat跑會提供）

黃卓寧初馬2小時43分 為突破240過去5年歷盡艱辛

2019年黃卓寧以1小時21分26秒刷新香港青年半馬女子紀錄，2021年首次出戰全馬拉松賽事，便能夠在渣馬跑出2小時43分17秒。初出道已一鳴驚人，大家都在期待這位年輕跑手突破240大關，卓寧本人也覺得自己可以做到。偏偏馬拉松就是無法預計，2023年更遇上連環不幸事件——由於首爾馬拉松不會向海外跑手提供官方成績，就算她跑出亞運達標成績也無用。

「當時為追成績好大壓力」，卓寧在重壓下身心俱疲，直言當時「情緒起伏好大」，要處理傷患的同時，亦出現荷爾蒙失調。卓寧在困難中苦苦堅持，捱過左膝半月板傷患、兩次壓力性骨折，終於見到曙光，去年12月在上海馬拉松把PB改寫成2小時42分31秒，彷如宣告：「我回來了！」

黃卓寧去年12月在上海馬拉松把PB改寫成2小時42分31秒。（IG@wongcheukning）

馬拉松跑進2小時40分的歷代香港女將

1. 姚潔貞 2小時31分24秒*（2021年／意大利米蘭馬拉松）

2. 陳敏儀 2小時35分49秒**（2004年／美國鹽湖城馬拉松）

3. 長谷川遊子2小時38分32秒**（1987年／香港馬拉松）

4. 羅映潮2小時39分23秒（2025年／第15屆全運會）

5. 黃卓寧2小時39分51秒#（2026年／日本大阪馬拉松）



註：

*現役香港紀錄

**前香港紀錄

#晶片時間（大會時間尚待公布）



無心插柳戰大阪馬 3個月內3戰全馬

即使如此，她還是一再與240擦身而過，在上海PB後，今年1月18日出戰渣打馬拉松，跑至中途腳部卻感到不適，以2小時46分38秒獲本地女子第三名。今次參加大阪馬拉松，卓寧賽後越洋接受電話訪問時表示，「原本無計劃跑這一場，純粹趁新年假期跟隨跑會成員一齊開心玩，因此亦報不到精英區。」

渣馬過後腳部無大礙，便想趁狀態不錯「跑多槍」，「一星期前check天氣，日日也是1至15度、0至13度，偏偏只有今日是5至20度。今早起身時已經有6、7度」，炎熱天氣不利好成績，卓寧以為上天再次跟她作對。「本身都是想玩下」，笑稱反正「來都來了」，便順勢而為。在A區上線、3個月內跑第3隻全馬，卓寧形容「身體上可以，但心態上有點累」，因此配速上不敢太進取，而且在沒有熱身下開跑，「順住去，初時感覺好慢」（編按：其實她一點也不慢，頭5公里配速為每公里3分42秒）。

黃卓寧終於跑入240大關，「這個PB是我今個賽季最好收穫」。（Heartbeat跑會提供）

「一直覺得自己做得到，但又一路做唔到」

卓寧以跟今年渣馬頭段差不多的配速開跑，「跑跑吓又頗為順暢」，頭20公里配速維持每公里3分42至3分44秒之間，半程時間1小時18分40秒；「PB敵人」半程前已出現——她跑至20公里左右，猛烈的陽光令她在後半程跑得較為吃力，配速稍跌（3分46至3分54秒之間），最終順利捱進240關口，以2小時39分51秒完賽，她感慨：「馬拉松真是個完全不能鬆懈的運動，不能有一刻出現放棄的念頭，否則便不能PB。」

卓寧說，當時「不斷提自己要做啲咩」，順住去跑，2小時40分是她「一直覺得自己做得到，但一路做唔到」的目標，無心插柳下在大阪終於做到，她滿足道：「這個PB是我今個賽季最好收穫」。

近年歷盡高低起跌 「真係跑到出嚟原來真係會好感動」

過去數年的無數傷患與失意，令卓寧突破240後不敢想得太遠，她將下一個目標定在2小時36分，「如果無咁曬，今日理應可以跑到2小時38分，再上2小時36分能力上有機會。」

她之後在Instagram分享感受，「呢個sub240等咗5年，由跑完初馬已經覺得有能力跑到，經歷完高山低谷，到真係跑到出嚟原來真係會好感動。」

香港歷來只有5位女將，全馬能突破240大關——長谷川遊子1987年在香港馬拉松率先突破；陳敏儀2004年以2小時35分49秒刷新香港紀錄；姚潔貞曾4度跑入240，包括2016里約熱內盧奧運，2019年她在黃金海岸馬拉松2小時34分07秒改寫港績，2021年成為媽媽後的潔貞以2小時31分24秒再次刷新香港紀錄。

新一代跑手之中，去年先由羅映潮在渣馬首度跑進240，Virginia同年在全運會以2小時39分23秒再次PB，今次黃卓寧在大阪馬一舉跑出2小時39分51秒，成為香港歷來第五位跑入240的女將，也是繼姚潔貞、羅映潮後現役第三人。