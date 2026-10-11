跑步︱傑祖基墨爾本馬拉松獲3年來首場勝仗 41歲跑神繼續書寫傳奇

肯雅跑神傑祖基（Eliud Kipchoge）退而不休，2025年跑畢紐約馬拉松，完成「六大馬」之後，繼續用雙腿連結全球，計劃兩年內在7大洲跑7個馬拉松，目標為家鄉籌款興建圖館。今日傑祖基再在澳洲出戰，這位41歲傳奇仍跑出2小時9分10秒刷新賽道紀錄，時隔3年再次踏上頒獎台最高一格，亦是他的第17場勝利。



墨爾本馬拉松︱傑祖基衝線後獲支持者包圍慶祝。（Getty Images）

傑祖基2022年在柏林馬拉松以2小時1分9秒刷新自己保持的世界紀錄，即使2023年10月被已故跑手傑騰（Kelvin Kiptum）打破，今年4月再由後輩薩維（Sabastian Sawe）以1小時59分30秒打破2小時大關，突破人類極限，傑祖基長年維持高水平，他在長跑和馬拉松界的崇高地位仍是無可撼動。

墨爾本馬拉松︱傑祖基獲3年來首場勝仗。（Getty Images）

2025年11月傑祖基以2小時14分36秒跑畢紐約馬拉松，完成「六大馬」之後，即使成績與現役選手漸有距離，惟他並未放下跑步，推出名為「Eliud's Running World」計劃，期望兩年內足跡踏遍地球7大洲，繼續用跑步宣揚正面訊息和行善。第一站是南非的開普敦馬拉松，今年5月傑祖基以輕鬆姿態跑出2小時13分29秒，第16名完成；第二站是巴西阿雷格里港（Porto Alegre Marathon）馬拉松，傑祖基以2小時18分42秒，第12名完成，墨爾本馬是他計劃中的第三站。

傑祖基去年在悉尼馬拉松獲第9名。（路透社）

去年8月他在升格為「七大馬」之一的悉尼馬拉松以2小時8分31秒獲第9名，傑祖基今次重臨澳洲，今日再度落場以2小時9分10秒勝出，跟他在全盛期的成績比較當然不能說是快，卻已足夠在這項賽事封王兼創下最快紀錄，傑祖基對上一次贏出馬拉松比賽，已經要數到2023年的柏林馬。

墨爾本馬拉松︱傑祖基以2小時9分10秒勝出。（Getty Images）

傑祖基在賽後說：「我相信我的身體仍在高峰，仍有能力跟下一代競爭。」他續稱，「最年長的選手仍在力拚，我很開心可以跟Z世代一起跑步，我在30公里後加速，看看自己能否繼續跑得好，打破（賽事）紀錄。我的計劃執行得很順利。」

墨爾本馬拉松︱傑祖基在比賽期間不時回應賽道旁的支持者。（IG）

傑祖基其實還可以跑得更快，但他在跑進終點前的Melbourne Cricket Ground（MCG）時，放慢速度與支持者揮手，這位肯雅「跑神」大讚墨爾本的賽道，「我很享受人們站起來高呼我的名字」，並表示今次比賽的感受跟以往很不同，「這是條美麗的賽道，我們同時亦跑在F1跑道上，並且在板球場衝線。」傑祖基分享，「能夠與新一代一起跑步，啟發墨爾本的跑步社群，令我感到很自豪。」澳洲跑手Thomas Do Canto以2小時10分35秒獲亞軍，新西蘭女將Camille French 以2小時28分25秒獲女子組第一名。