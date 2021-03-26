【世盃外】聖馬力諾縱大敗亦不失禮　鋼門左飛右撲成連格剋星

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-26 12:29

正所謂「弱隊出龍門」，在強弱懸殊的賽事中，弱旅的門將不時被射到「變蜜蜂竇」，一旦該門將懂得把握機會的話，即使大敗也可變成自己的表演機會。 世界盃歐洲區外圍賽，英格蘭主場5球大破聖馬力諾，效力意丙球隊的聖馬力諾門將賓尼迪天尼，縱然未能力保金身，他在今仗的表現絕不失禮。

英格蘭在2022年卡塔爾世界盃歐洲區外圍賽I組，首戰在溫布萊主場鬥弱旅聖馬力諾，兩者實力懸殊，「三獅軍團」由卡維特利雲梅開二度，加上禾特普斯﹑史達寧及奧尼屈堅斯各建一功，結果以5球輕取聖馬力諾。

連格656日後回歸英格蘭即交助攻 主場5球輕取聖馬力諾

英格蘭今仗4名入球功臣：

相隔656日後再度為英格蘭披甲的連格，今仗表現活躍，不斷為聖馬力諾的防線製造威脅，全場更錄得10次射門，其中5次中目標，但「連美斯」今仗顆粒無收，必須要「感激」聖馬力諾門將賓尼迪天尼（Elia Benedettini）。

連格今仗10次起腳，5次中目標，惜全數被賓尼迪天尼撲出。（美聯社）

現時效力意丙球隊切塞納（Cesena）的賓尼迪天尼，今仗面對英軍的連番強攻，全場錄得多達32次攻門，15次中目標，在這名聖馬力諾門神負嵎頑抗下，全場僅5次失守，賓尼迪天尼的表現絕不失禮。

聖馬力諾門將賓尼迪天尼今仗連番撲救，即使5球失守依然在球迷心目中留下良好印象。（路透社）

賓尼迪天尼今場的5個失球，亦與他沒有太大關聯，反卻多次交出高質素撲救，最大「苦主」連格初段峨嵋月頂勁射先考一考這名聖馬力諾門將，賓尼迪天尼飛身雙手一撲救出一球，及後時間芝維爾的冷箭同樣精彩，直飛死門而被他單手撲出。「連美斯」上半場末段再有機會，惜撞射角度太正中，賓尼迪天尼再度擋出。

「罰球專家」禾特普斯下半場直射罰球，他的死球有一定保證，角度及力度同樣十足，賓尼迪天尼飛到盡剛剛好拍到，皮球再撞柱出界。

聖馬力諾失5球，亦與賓尼迪天尼沒有太大關係。（路透社）

聖馬力諾縱然大敗，但賓尼迪天尼的表現合格有餘，而他的表現被不少網民稱讚為「神級表現」，更笑言利物浦可以考慮收購這名聖馬力諾首席門將。有趣的是，賓尼迪天尼在切塞納並非正選門將，至今仍未曾代表球隊在今季上陣。

歐洲區世盃外焦點戰果：

+ 2 + 2 + 2

【同場加映：英格蘭國家隊的右閘大軍】（按圖放大）