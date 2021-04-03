港超聯｜傑志挫理文奪三連勝坐穩榜首　朱志光神排陣因拒做大嘥鬼

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-04-03 21:10

港超聯今日（3日）由傑志跟理文上演爭標大戰，藍鳥排出三中鋒陣式，把安永佳及加維蘭放於邊路，卻出奇制勝，兩人照樣取得入球，助「藍鳥」以2：0勇挫「黃黑軍團」。 賽後傑志主教練朱志光解釋，三中鋒陣式全因自己不希望做「大嘥鬼」，浪費有入球能力的球員。

政府於今日起放寬入場人數至觀眾席75%，這場爭標大戰結果吸引1872名球迷觀戰。主隊理文有主力顏樂楓及荷西安祖受傷缺陣，並由陳嘉豪代替袁皓俊把關，射手洛迪古斯則正選倒戈。傑志續派出「超級外援」巴爾拿及丹恩奴域，配合前線的安永佳及加維蘭。新兵艾力士先列後備，令人意外的是22歲中場何振廷再度擔正。

政府放寬入場限制，今場港超大戰有接近2000名球迷入場。（袁志浩攝）

安永佳（左）在丹恩奴域加盟後雖改踢左翼，但今場仍有進帳。（袁志浩攝）

安永佳搶點得手 陳嘉豪挽救無從

兩軍正選名單平均年齡都超過30大關，平均「年輕」兩歲的理文早段佔優，25分鐘洛迪古斯中路禁區頂遠射，省中守衛改變方向彈入禁區，李康廉衝前瞓身加一腳但「撻Q」無功而還。「藍鳥」完半場前由左右兩翼合作，幾乎先開紀錄，加維蘭右腳腳外彎「片」直線予後上的安永佳，後者於徐宏傑力壓下快射，但被出迎的陳嘉豪擋出。

同樣狀態火熱的有另一位傑志前鋒加維蘭（左），下半場於右路勁射破網。（袁志浩攝）

換邊後戰至54分鐘，傑志於右路搏得罰球，基爾頓長傳放入禁區，安永佳於12碼點附近跳頂攻門，陳嘉豪雖飛身把球撲出，但球證陸建燊指皮球已過白線，判入球有效，「藍鳥」打破僵局。

新加盟的艾力士尾段亦後備登場。（袁志浩攝）

加維蘭連續三場有波入

理文隨時以基華尼頓入替加強邊路威脅，但「黑山伊巴」65分鐘再發揮作用。此子中場避過兩名敵衛夾擊，分邊至加維蘭腳下，這位西班牙前鋒控定後於右路崎角位出其不意勁射彈地波破網，為球隊拋開分差，亦射入個人今季聯賽第三球。傑志尾段換入艾力士輕舒腳頭，仍無礙球隊以2：0擊敗理文，10戰得22分，屬聯賽失分最少，榜首優勢更見鞏固。

「黑山伊巴」賽後心情大靚，把球衣拋予觀眾席上的球迷。（袁志浩攝）

朱志光解釋戰術：唔想嘥

「藍鳥」在港超錄得三連勝走勢，當中在菁英盃時出任正前鋒的安永佳，以及效力愉園期間同屬中鋒的加維蘭，即使改踢翼鋒亦有進帳，是球隊近態大勇的功臣。主教練朱志光強調「足球係互動嘅」，操練時不斷教導兩人何時切入中路、或回後攞波，終收其效，「唔係就嘥咗有能力入波嘅（球員），擺幾個入開波嘅（球員），總好過同一個位置換兩個人。我希望入球分散啲，球隊先『健康』。」

朱志光解釋戰術理念——「足球係互動嘅」。（袁志浩攝）

而已攻入今季第11球的安永佳，就認為自己踢中鋒或翼鋒「無分別」，只要能入球便可以，「丹恩奴域是頂級中鋒，踢正前的話我或者沒上陣機會，但踢左邊也可以，我好有自信。」傑志戰畢今場後，以不敗姿態完成對爭標勁敵理文及東方龍獅的兩循環賽事，安永佳直言：「聯賽已盡在球隊手中。」

陳曉明賽後難掩失落。（袁志浩攝）

至於「黃黑軍團」主帥陳曉明坦言對賽果感失望，他形容今場是爭標「6分波」，落敗對球隊影響深遠，「我們未有製造太多機會，最後一腳亦差少少，球隊失去節奏，需要盡快克服。」

傑志挫理文精彩重溫（按圖放大）