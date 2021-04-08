【歐聯】效率足球的勝利　PSG作客3：2力克拜仁　麥巴比梅開二度

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-08 09:50

歐聯8強上演去季決賽翻版，拜仁慕尼黑再鬥巴黎聖日耳門。首回合主場的拜仁，主力箭頭利雲度夫斯基因傷缺陣下，前線把握力大打折扣，全場多達31次射門卻僅得兩個入球，相反PSG則以效率取勝，6次埋門已有3個入球，結果PSG首回合作客3：2力克拜仁，先拔頭籌。

德甲及法甲兩大班霸，今季再度在歐聯賽場碰頭，首回合先由拜仁慕尼黑在主場出擊，主力前鋒利雲度夫斯基受傷，另一前場主力基拿比同時患上新冠肺炎缺陣，拜仁主場出戰，教練菲力克派出祖普莫亭掛帥，利萊辛尼及湯馬士梅拿從後支援。矢志復仇的巴黎聖日耳門，尼馬及麥巴比齊列正選，誓報回上季決賽的一敗之仇。

尼馬與麥巴比在開賽早段，以二人之力簡單撕破拜仁的5人回防，麥巴比接應尼馬橫傳勁射近柱，卻省中紐亞的大腿彈入網內，3分鐘先開紀錄。尼馬在中段再造就隊友，一記機警長傳，隊長馬昆奴斯剛好突破越位陷阱，乖巧地左腳一控右腳一熨建功，巴黎28分鐘已取得兩個作客入球。

PSG隊長馬昆奴斯突破越位陷阱，並再度射破紐亞，助球隊一度領先至2：0。（Getty Images）

代替「利雲哥」攻堅的祖普莫亭，接應柏華特傳中頭槌得手，37分鐘追成1：2。拜仁換邊後再以頭槌再下一城，甘美治開出罰球，湯馬士梅拿搶點頭槌破網，60分鐘追成2：2平手。

湯馬士梅拿頭槌建功，助球隊追成2：2平手。（Getty Images）

面對麥巴比，拜仁防線今仗不禁有點吃力，PSG及後一次反擊，迪馬利亞直線傳給麥巴比，拜仁的謝路美保定不敢輕舉妄動，麥巴比假射後極速起腳，射破保定的「大細龍門」並找到「私家路」，68分鐘梅開二度，同時協助大巴黎攻入奠勝一球，結果PSG首回合作客以3：2力克拜仁。

麥巴比今仗梅開二度，賽後獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

今仗或許是「贏勢輸波」的最佳例子，事關拜仁今仗各項數據也佔優，全場61%的控球率﹑31次埋門﹑12次中目標攻門。相反，巴黎全場僅得6次射門，其中3球轉化為入球，以質量擊敗拜仁的數量。

拜仁的12次中目標攻門，其中10球被PSG門將基羅拿華斯撲出，包括先後勇救哥列斯卡的近門頭槌及柏華特的近射，這名哥斯達黎加門將當然居功至偉。

拜仁全場多達31次射門，PSG門將基羅拿華斯忙得不可開交，撲出其中10次射門。（Getty Images）

拜仁慕尼黑在主場失利，加上傷兵困擾，今仗僅得7名後備，蘇尼及哥列斯卡更先後因肌肉受傷退下火線，次回合要作客巴黎，拜仁的衛冕路並不易走。菲力克賽後坦言陣容愈來愈單薄，只好善用一兵一卒，希望次回合絕地反擊。