【英超】利物浦反勝維拉復仇成功　阿歷山大阿諾特妙射絕殺奠勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-11 00:02

猶記得今季初，阿士東維拉主場以7：2血洗利物浦，紅軍在歐聯後顧下，今日（10日）再鬥維拉，誓在晏菲路主場報回一戰之仇。 上半場末段，兩名「紅軍殺手」先後現身，先有奧尼屈堅斯射破利物浦大門，及後另一「殺手」VAR介入法明奴的入球。 利物浦未有放棄，憑沙拿下半場的頭槌補中扳平，阿歷山大阿諾特妙射絕殺維拉，最終以2：1復仇。

利物浦在歐聯8強首回合作客以1：3不敵皇馬，希望在周中的次回合平反敗局，主帥高普照常派出沙拿及法賓奴等主力出戰，「壽星仔」沙迪奧文尼則先列後備；阿士東維拉方面，首循環大演帽子戲法的奧尼屈堅斯同樣前線掛帥。

利物浦的機會突然來臨，維拉中堅泰朗明斯解圍竟然「大漏」，形成沙拿的單刀機會，維拉門將馬天尼斯隨即出迎封位，收窄沙拿的射門角度，腳面一射柱邊出界。紅軍上半場不乏機會，阿歷山大阿諾特罰球妙射，同樣被馬天尼斯撲出。

維拉門將馬天尼斯繼續忙得不可開交。（Getty Images）

維拉上半場4次攻門全數命中目標，紅軍更在完半場前失守，奧尼屈堅斯再充當「紅軍殺手」，禁區內左腳起腳，艾利臣未能清脆救出入網，維拉43分鐘在劣勢下先拔頭籌。

奧尼屈堅斯再當「紅軍殺手」，完半場前射破利物浦大門。（路透社）

上半場補時階段，利物浦在對方禁區引起一輪混戰，法明奴冷靜地近射破網，可惜與利物浦十分有緣的VAR介入，指參與進攻的祖達接應時手臂越位，紅軍的入球再度被VAR吹走。

利物浦上半場補時的入球再度被VAR吹走。（Twitter截圖）

半場落後一球的利物浦，換邊後積極反撲，紅軍的努力終於得到回報，左閘羅拔臣窄角度勁射，馬天尼斯撲出不遠，被後上的沙拿門前頭槌補中，57分鐘追成1：1平手。不過，維拉的攻勢繼續到肉，同樣來自奧尼屈堅斯，禁區內回傳予查斯古特撞射，艾利臣已經投降，皮球撞內柱在白界線前掠過。

利物浦經歷過「食詐糊」後，終由沙拿近門的頭槌補中追平。（路透社）

利物浦後段換入「壽星仔」沙迪奧文尼，希望增加前線的活力。紅軍完場前繼續搶攻，狀態一般的阿歷山大阿諾特妙射收死馬天尼斯，攻入絕殺一球，結果以2：1反勝維拉，紅軍報回首循環的一敗之仇。

阿歷山大阿諾特最後關頭妙射得手，助球隊絕殺維拉。（路透社）

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