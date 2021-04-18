【英足總盃】車路士1：0挫曼城入決賽　藍月亮四冠斷纜損兵折大將

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-18 11:19

曼城四冠之路被車路士粉碎！ 足總盃四強車路士硬撼曼城，一場緊湊的比賽雙方沒有太多精彩鏡頭，車路士憑薜耶治的入球下半場一箭定江山，率先晉身決賽。 比起今仗落敗，更令哥迪奧拿頭痛的相信是陣中大將奇雲迪布尼受傷。

兩支取得歐聯四強入場券的球隊，均派出強陣應戰，車路士今季足總盃賽事悉數由阿列沙巴拿加把關，今仗亦不例外，曼城方面亦派出後備門將薩克史提芬（Zack STEFFEN）。曼城在英超遙遙領前，聯賽封王只是時間問題，加上歐聯、聯賽盃和足總盃，力爭成為史無前例的四冠王。

曼城領隊哥迪奧拿曾多次強調，球隊根本無可能盡攬到四大錦標，賽前沒有多少人理會，今場比賽卻實現了他的講法。

早前離世的菲臘親王與比賽同日出殯，賽前進行默哀儀式。（Getty Images）

【曼城最不想看到的畫面】

曼城較周中歐聯八強次回合擊敗多蒙特一仗作出8個調動，但整體實力難言減弱，然而在車路士嚴密防守之下，一班球員沒法擦出火花。相反，車路士屢次以速度突破，帶來威脅。

半場互無紀錄之後，曼城下半場甫開賽已得到最不想見到的結果：大將奇雲迪布尼48分鐘足踝受傷離場，由科頓入替。迪布尼離開僅7分鐘，車路士便由迪姆華拿傳中，曼城門將薩克史提芬企位差之下，讓薜耶治輕鬆將皮球送入空門。這個入球足以帶領車路士闖入決賽，曼城連續兩季足總盃四強被淘汰。

薜耶治與迪姆華拿一對新兵聯手炮製全場唯一入球，領車路士晉級足總盃決賽。（Getty Images）

【入球逐格睇】 （按圖放大）

車路士主帥杜慈今季中途接手，即領軍連入歐聯四強和足總盃決賽，賽後他對球隊表現感自豪，「今天我們目標是踢得進取，我們做到了。」

車路士度過美滿一周，主帥杜慈十分興奮。（Getty Images）

曼城領隊哥迪奧拿抱怨，對手派出8個人來防守，實在很難踢，「整體而言，我們控制得很好，只是未能創造出足夠機會，但我們也較他們多。」

迪布尼再次受傷，哥迪奧拿如何變陣？（Getty Images）

藍月亮很快便要面對連場大戰，包括4月25日上演的聯賽盃決賽，以及4月29日歐聯四強首回合大戰巴黎聖日耳門，大將迪布尼能否趕及復出是一大關鍵。

哥帥表示，迪布尼的傷勢並不樂觀，「他很痛楚，明天會再進行檢查，到時再算吧」。消息指迪布尼足踝腫脹得相當嚴重，預算未能在對熱刺的聯賽盃決賽上陣。

鍵入重溫比賽精華：英格蘭足總盃四強車路士1：0曼城

英超第32輪直播賽程（按圖放大）：

英超聯賽榜前10位（截至2021年4月16日）：

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英超射手榜前8名（截至第31輪）：